Pittsburgh Pro: tudo sobre o campeonato que terá Ramon Dino e CBum

CBum e Ramon Dino são destaque no Pittsburgh Pro 2025 / Crédito: Reprodução/ @wingsoftstrength no Instagram

O Pittsburgh Pro 2025 é um dos eventos mais aguardados do calendário do fisiculturismo profissional. Marcado para os dias 10 e 11 de maio, o evento acontecerá no David L. Lawrence Convention Center, em Pittsburgh, Pensilvânia, como parte do Pittsburgh Power & Fitness Festival. Fisiculturismo em 2025: VEJA calendário dos principais campeonatos

Organizado por Jim Manion, presidente da IFBB Pro League, e seu filho Tyler Manion, o festival espera atrair mais de 10 mil participantes, incluindo atletas de elite, entusiastas do fitness e profissionais da indústria. Com uma tradição que remonta a décadas, o Pittsburgh Pro é conhecido por ser um dos eventos mais prestigiados do fisiculturismo. Além de servir como uma vitrine para os melhores atletas do mundo, o evento é famoso por suas apresentações de convidados, onde ícones do esporte exibem suas rotinas, inspirando fãs e competidores. Pittsburgh Pro 2025: qualificatórias para o Mr. Olympia

O Pittsburgh Pro é mais do que uma competição isolada; ele funciona como uma qualificatórias para o prestigiado Mr. Olympia, considerado o ápice do fisiculturismo mundial.

Atletas que se destacam no Pittsburgh Pro garantem pontos valiosos e, em alguns casos, vagas diretas para competir no Olympia, elevando ainda mais a importância do evento no calendário da IFBB Pro League. Presença de CBum e Ramon Dino

A edição de 2025 do Pittsburgh Pro contará com a presença de dois dos maiores nomes da Classic Physique: Chris Bumstead, tetracampeão do Mr. Olympia, e Ramon Dino, um dos principais competidores e com a aposentadoria de CBum se torna um dos favoritos da categoria. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Ambos participarão como convidados especiais, realizando apresentações que prometem ser os pontos altos do evento. A presença desses atletas não só atrai a atenção da mídia e dos fãs, mas também serve de inspiração para os competidores que aspiram alcançar o topo do esporte.