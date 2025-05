Kings League Brasil 2025: chaveamento e tabela de jogos dos playoffs

Após o sucesso que foi a primeira Copa do Mundo da categoria, a Kings League continua expandindo suas competições e, recentemente, instalou sua liga no Brasil. A primeira fase do torneio foi concluída, e sete equipes se classificaram para as fases decisivas da competição.

Sem derrotas no tempo normal, a Fúria FC — presidida por Neymar e Cris Guedes — conquistou a primeira colocação e foi a única equipe a garantir vaga direta nas semifinais, além de assegurar sua participação no Mundial de Clubes, que acontecerá em junho.