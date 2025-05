Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025: saiba tudo sobre o torneio

Com 15 títulos, o Brasil lidera as estatísticas e estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025, realizada nas paradisíacas Seychelles / Crédito: Divulgação/ Fifa

A principal competição entre seleções no futebol de areia teve início nessa quinta-feira, 1º de maio. A Copa do Mundo da modalidade começou e está sendo realizada em Seychelles. Esta é a 23ª edição da principal competição do esporte, sendo a 13ª organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Copa do Mundo 2026: site divulga primeira imagem da bola, com referências aos país-sedes; CONFIRA



O Brasil segue na liderança entre as nações que mais vezes conquistaram o título do torneio. A seleção brasileira, além de ter sido a primeira e a mais recente campeã — nos anos de 1995 e 2024, respectivamente — estreou contra El Salvador e venceu por 3 a 1. Desde a criação da Copa do Mundo de Futebol de Areia, em 1995, o Brasil venceu a competição 15 vezes, sendo seis dessas conquistas sob a organização da Fifa. O evento ocorre de 1º a 11 de maio na capital Vitória, na ilha de Mahé, reunindo 16 seleções de seis confederações em busca do título mundial. Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025: Seychelles, conheça o país-sede

Conhecida por suas praias de areia branca, águas cristalinas e biodiversidade exuberante, Seychelles estreia como anfitriã de um torneio da Fifa. Esta também é a primeira participação do país na competição. O arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico foi escolhido após um processo de candidatura que envolveu outras nações, como Emirados Árabes Unidos e Tailândia. A decisão foi oficializada em dezembro de 2022.

Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025: formato e grupos

As 16 seleções foram divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam para as quartas de final. O sorteio dos grupos ocorreu em 4 de abril de 2025, em Vitória. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Confira os grupos: Grupo A : Seychelles, Bielorrússia, Guatemala e Japão

: Seychelles, Bielorrússia, Guatemala e Japão Grupo B : Mauritânia, Irã, Portugal e Paraguai

: Mauritânia, Irã, Portugal e Paraguai Grupo C : Espanha, Senegal, Chile e Taiti

: Espanha, Senegal, Chile e Taiti Grupo D: Brasil, El Salvador, Itália e Omã O Grupo D, apelidado de "Grupo da Morte", reúne seleções fortes como Brasil, El Salvador, Itália e Omã. O Brasil, atual campeão e maior vencedor da história com seis títulos organizados pela Fifa, é o favorito, mas enfrentará adversários experientes.

Copa do Mundo de Futebol de Areia 2025: convocados do Brasil

A seleção brasileira chega embalada após vencer a Copa América de Futebol de Areia 2025, superando o Paraguai na final. Comandada por nomes como Tiago Bobô, Catarino, Mauricinho e Rodrigo, a equipe busca o sétimo título mundial sob chancela da Fifa. Veja quem são os convocados da seleção brasileira para a disputa do torneio: Goleiros: Tiago Bobô

Teleco Fixos: Antonio



⁠Catarino



Thanger Alas: Benjamin Jr.



Brendo



⁠Filipe Silva



⁠Mauricinho