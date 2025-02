Kings League Brasil 2025: saiba tudo sobre o campeonato nacional

A Kings League traz seu primeiro torneio próprio para o Brasil em 2025 / Crédito: Divulgação/ Kings League

A Kings League Nations, a Copa do Mundo da modalidade, atraiu novos fãs e impulsionou a expansão do projeto. O Brasil foi o grande vencedor do torneio e, com isso, em 2025 receberá o primeiro campeonato formado exclusivamente por equipes brasileiras. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp A divulgação do projeto aconteceu antes mesmo da conquista do título e contou com grandes ídolos do futebol nacional, como Neymar e Kaká. Atualmente, embora ainda não haja uma data oficial para o início do torneio, os nomes das equipes e de seus presidentes já foram confirmados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda será realizado o Draft – a seleção de jogadores –, no qual cada time escolherá seus atletas em sequência, definida por sorteio. Além disso, cada presidente poderá selecionar até três Wild Cards, ou seja, os principais jogadores de seu elenco.

Kings League Brasil 2025: equipes participantes e presidentes

Com foco na expansão do torneio, a Kings League convidou diversos influenciadores para aumentar o engajamento no Brasil. Ao todo, serão 10 equipes, das quais nove já têm nome e presidentes confirmados. Os presidentes brasileiros que participaram da Kings League Nations estarão divididos no campeonato nacional. Gaules comandará a G3X e terá como principal estrela e Wild Card o artilheiro e melhor jogador de fut-7 do mundo, Kelvin Oliveira. Timão apresenta novo patrocinador e presidente projeta 'camisa mais valiosa do país'; VEJA

Ao lado de Neymar, que recentemente retornou ao Santos, Cris Guedes, presidente campeão do torneio internacional, comandará o Fúria FC. A equipe, no entanto, sofreu uma baixa: no último campeonato de clubes, contava com o influenciador Allan Rodrigues, conhecido como Estagiário, que agora terá sua própria equipe. Allan ainda não revelou o nome de seu time, mas uma imagem publicada em suas redes sociais levantou especulações de que ele será presidente ao lado da cantora Ludmilla. Confira as equipes já anunciadas e seus respectivos presidentes:

G3X - Gaules



- Gaules Furia FC - Neymar Cris Guedes



- Neymar Cris Guedes Loud Sports Club - Coringa



- Coringa Nyvelados - Nyvi Estephan



- Nyvi Estephan Dendele - Luqueta e Paulinho



- Luqueta e Paulinho Fluxo FC - Nobru e Cerol



- Nobru e Cerol Capim FC - Jon Vlogs



- Jon Vlogs Kondzilla FC - Kondzilla e Michel



- Kondzilla e Michel Desimpedidos/Resenha: Toguro e Yuri22 Kings League Brasil: quando começa?

Apesar da grande divulgação por parte dos organizadores e influenciadores, ainda não há uma data exata para o início da competição. Espera-se que o torneio aconteça ainda no primeiro semestre de 2025. Kings League Brasil: onde assistir ao vivo

Assim como nas edições internacionais, as partidas da Kings League Brasil deverão ser transmitidas pelos canais de streaming dos influenciadores, como YouTube e Twitch.