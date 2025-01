Zuri: entenda o significado do nome da filha de Ludmilla e Brunna

Zuri será o nome da bebê que Brunna espera; anúncio foi destaque na primeira festa do reality

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves anunciaram o nome da filha do casal durante a festa do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25). Brunna fez uma breve participação no show ao lado de Ludmilla.

