Kelvin Oliveira na Kings League: conheça o melhor jogador do mundo

Principal atleta do Brasil na Copa do Mundo da Kings League, Kelvin Oliveira, 29 anos de idade, tem ganhado destaque por sua participação decisiva durante o torneio. Em seu último jogo pelas quartas de final da competição, contra a Turquia, ele marcou sete gols e assumiu a liderança da artilharia. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O jogador, atualmente considerado o melhor do mundo na categoria, começou a ganhar notoriedade em 2024, quando disputou a Kings World Cup e foi contratado pela G3X, equipe do streamer brasileiro Gaules.

Embora não tenha conquistado o título naquela edição, Kelvin ficou com a segunda colocação e foi eleito o melhor jogador do torneio, além de alcançar o posto de artilheiro. Agora, como capitão da seleção brasileira, ele se prepara para disputar a semifinal da Copa do Mundo da Kings League.

Kelvin Oliveira na Kings League: início no campo e testes no Milan Natural de Ipatinga, Minas Gerais, Kelvin começou no futebol de campo, atuando como meia e lateral-esquerdo pelo Usipa. Seus primeiros destaques vieram ainda nas categorias de base, durante a disputa do Campeonato Mineiro. Foi nesse torneio que o jogador chamou a atenção e foi convidado para um período de testes no sub-17 do Milan. Na Itália, chegou a atuar também pela equipe do Lecce. Contudo, não permaneceu no país devido a problemas com a documentação.

De volta ao Brasil, Kelvin ingressou no Cruzeiro, clube pelo qual permaneceu por três temporadas. Kelvin Oliveira na Kings League: transição para o fut-7 Após dificuldades no futebol profissional, Kelvin encontrou sua verdadeira vocação no fut-7, modalidade em que começou a prosperar. Sua primeira equipe foi o Ipatinga, com a qual disputou o Campeonato Brasileiro de 2020. No entanto, foi em 2021, ao se transferir para o Resenha FC, equipe do Piauí, que ele começou a se destacar. Durante sua passagem pelo Nordeste, veio sua primeira convocação para a seleção brasileira.

Pela seleção, Kelvin conquistou o título mundial e foi eleito o melhor jogador do mundo de fut-7. Com diversos títulos acumulados, incluindo sua atuação pelo SA Recife, Kelvin foi contratado pelo Grêmio em 2023. Kelvin Oliveira na Kings League: oportunidade no profissional Ao chegar ao Grêmio, Kelvin foi convidado pelo então técnico Renato Gaúcho para treinar com os profissionais que disputavam o Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser cogitado pela torcida como reserva imediato de Luís Suárez.