Neymar evolui e tem prazo para voltar a jogar no Santos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, a expectativa é que Neymar volte a atuar nos primeiros dias de junho. O Santos encara Botafogo, dia 1º, e contra o Fortaleza, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, a competição será paralisada para a disputa do Super Mundial de Clubes. O período sem jogos será crucial para o Peixe negociar um novo contrato com o craque, que tem vínculo com o clube até o dia 30 de junho.

O camisa 10 tem feito intensos trabalhos de fisioterapia e está sendo visto como bastante focado em sua recuperação. Ele realiza atividades sob a supervisão do coordenador do Cepraf, Luiz Alberto Rosan.

Neymar se lesionou no mês passado. Foi o segundo problema do jogador desde que retornou ao Alvinegro, no início do ano. Embora o problema seja na mesma coxa esquerda, os músculos são diferentes. A recuperação vem sendo considerada como ótima e com cicatrização adequada.

Aliás, em campo, Neymar disputou apenas duas partidas no Brasileirão e não completou os 90 minutos em nenhuma delas. Há quase um mês, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou fora da maioria dos jogos do Santos no Brasileirão e na Copa do Brasil.