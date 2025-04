Quem é a fisiculturista brasileira acusada por jurada de ter glúteos falsos

Juliane Almeida, ex-morena do É o Tchan, brilha no fisiculturismo após carreira artística marcada por dança, atuação e polêmica sobre seus glúteos

O nome de Juliane Almeida voltou a circular com força na cena do fisiculturismo mundial — não apenas por sua dedicação e conquistas recentes, mas também por um episódio controverso que envolveu acusações de uso de próteses nos glúteos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ex-morena do grupo É o Tchan!, onde dançou por seis anos, Juliane tem reconstruído sua imagem longe dos palcos e próximo das arenas esportivas.

Neste mês abril de 2025, ela estreou oficialmente como atleta profissional da categoria Wellness, reencontrando justamente a jurada que havia questionado a naturalidade de seu corpo meses antes.

Juliane Almeida antes do fisiculturismo: início da carreira no É o Tchan!

Antes de esculpir o corpo para brilhar nos palcos do fisiculturismo, Juliane Almeida, que está com 44 anos idade, já era conhecida do grande público por sua desenvoltura no ritmo contagiante do axé.

Ela integrou o grupo É o Tchan! entre 2003 e 2009, período em que ocupou o posto de “morena do Tchan”, uma das posições mais cobiçadas da dança popular brasileira nos anos 2000.