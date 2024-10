Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks ao vivo: como assistir online

A transmissão de Philadelphia 76ers versus Milwaukee Bucks será multiplataforma. A partida será transmitida ao vivo e em TV fechada por meio da ESPN. Outra opção de transmissão será por streaming, através do aplicativo Disney+ e também pelo NBA League Pass.

Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de outubro (23/10), em confronto válido pela temporada regular da NBA . A partida será disputada no Wells Fargo Center, na Filadélfia (EUA), às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Joel Embiid, principal jogador da equipe por anos, retornou das Olimpíadas de Paris com uma contusão. Outro desfalque será a principal contratação da equipe para esta temporada, Paul George.

Este início de temporada serve como um termômetro para os torcedores das equipes, mostrando como elas poderão se desenvolver ao longo da competição. No entanto, isso não será totalmente aplicável ao time de Philadelphia, já que um Big Three — como são chamados os três melhores jogadores de uma equipe — não estará disponível.

Já o Bucks vai para o confronto na Filadélfia com seus principais jogadores disponíveis. Com Lillard e Antetokounmpo como titulares, as únicas modificações feitas na pré-temporada tiveram o objetivo de agregar profundidade à equipe.

