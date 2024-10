NBA 2024/25 ao vivo: como assistir online, na TV e veja calendário

A temporada 2024/25 da NBA começa nesta terça, 22, com Boston Celtics x New York Knicks e Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves como destaques

Confira abaixo o calendário e ao final do texto como assistir ao vivo na TV e online.

Com a temporada 2024-25 da National Basketball Association (NBA) tendo início nesta terça-feira, 22, os 30 times da liga estão fazendo os preparativos finais para o que promete ser uma das temporadas mais competitivas de todos os tempos.

Da noite de abertura em 22 de outubro até o início das finais em 5 de junho, os melhores jogadores de basquete masculino do mundo embarcarão em uma jornada de nove meses para ganhar o cobiçado troféu Larry O’Brien.

Até lá, eles terão que lidar com um calendário de 82 jogos da temporada regular, a Emirates NBA Cup, o prazo final para negociações, o intervalo do All-Star Game, jogos internacionais, o Torneio Play-In e, finalmente, os Playoffs e as Finais.

NBA 2024/2025: calendário e datas importantes

A abertura da temporada 2024/2025 da NBA terá dois jogos. Os atuais campeões, o Boston Celtics, terão sua cerimônia do anel — celebração em que os vencedores da última temporada recebem o anel de campeão — e enfrentarão o New York Knicks.