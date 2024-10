NBA 2024/25: quando começa, favoritos, jogos da pré-temporada e mais

Os Boston Celtics são os atuais campeões da NBA; confira quando será o retorno da principal liga de basquete do mundo Crédito: Stacy Revere / AFP

A temporada da NBA, principal liga de basquete do mundo, terá início no mês de outubro. Inicialmente, as equipes participarão de uma espécie de torneio de pré-temporada, para que, após todos os ajustes por parte dos jogadores e técnicos, o início oficial dos jogos aconteça no dia 22 de outubro. Derrick Rose, MVP mais jovem da NBA, se aposenta após 16 anos nas quadras; CONHEÇA Atuais campeões da NBA, o Boston Celtics estará no jogo de estreia da temporada 2024-25. A equipe de Jayson Tatum enfrentará o New York Knicks, que passou recentemente por mudanças em seu elenco e recebeu a estrela Karl-Anthony Towns em uma troca com o Minnesota Timberwolves.

As trocas são os principais atrativos para os fãs enquanto os jogos não se iniciam. As principais movimentações antes do início da próxima temporada foram a ida de Klay Thompson para o Mavericks e de Paul George para o 76ers. Favoritos da NBA 2024-25: candidatos ao título Veja abaixo a lista dos times: Boston Celtics Depois de anos batendo na trave e fazendo movimentos inteligentes para melhorar o elenco, Boston finalmente conquistou seu 18º título da NBA na última temporada, um recorde. No entanto, tem sido cada vez mais difícil para as equipes construírem uma "dinastia", o que pode complicar a vida dos atuais campeões.

Outro fator relevante é que, dos 12 times que venceram 60 jogos ou mais na última década, apenas quatro repetiram o feito na temporada seguinte. Terminar a temporada regular com o melhor desempenho geral e avançar pelos playoffs com apenas três derrotas faz do Boston Celtics o favorito para repetir o título na próxima temporada. A vitória dos Celtics em 2024 marcou o sexto campeão diferente em seis anos, algo que não acontecia desde 1975-80. O último time a vencer campeonatos consecutivos foi o Golden State Warriors, em 2017 e 2018.

Na última sexta-feira, 27, o Knicks realizou uma troca por Karl-Anthony Towns, uma grande adição ao elenco de Nova York. Perder Donte DiVincenzo e Julius Randle enfraquece o Knicks no perímetro, o que pode ser problemático em caso de lesões de longo prazo.

No entanto, Miles McBride é considerado um sexto homem capaz, e o Knicks pode se beneficiar ainda mais ao fortalecer seu quinteto titular para os playoffs. Além de Towns, a chegada de Mikal Bridges também reforça a equipe novaiorquina. Oklahoma City Thunder Apenas um time teve um recorde melhor na temporada passada do que o Oklahoma City Thunder. Apenas um time superou os oponentes em mais pontos por 100 posses. E apenas um time terminou entre os cinco primeiros em eficiência ofensiva e defensiva, assim como o Thunder. Esse time foi o último campeão da NBA.

Talvez o Thunder — ainda considerado o elenco mais jovem da NBA — não esteja tão próximo daquele time dos Celtics quanto os números sugerem. No entanto, as recentes adições de Hartenstein e Caruso podem fortalecer Oklahoma, especialmente em uma provável disputa de playoffs. Los Angeles Lakers A história de LeBron e seu filho Bronny dominará os noticiários dos Lakers nos próximos tempos, mas o maior desafio da equipe de LA nesta temporada será seu novo treinador, o ex-jogador e agora podcaster JJ Redick. Os Lakers não são mais jovens do que antes, e, por mais talentosos que LeBron James e Anthony Davis sejam, ambos estão envelhecendo, e os mesmos problemas podem persistir. A equipe ainda pode se movimentar durante a temporada em busca de mais uma estrela.