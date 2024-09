NBA: jogador oferece 1 milhão de dólares em card autografado por LeBron

A carta especial que contém a assinatura dos três jogadores, que conseguiram o ouro para a seleção americana , foi inicialmente avaliada em 150 mil dólares, valor dado pelo próprio Antetokounmpo. Logo após, um colecionador de cartões no Instagram aumentou a aposta e ofereceu 250 mil.

Jogador do Milwaukee Bucks e da Grécia, Giannis Antetokounmpo ofereceu 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) por um card especial das Olimpíadas de Paris com o autógrafo dos campeões olímpicos LeBron James , Stephen Curry e Kevin Durant.

Atualmente, está acontecendo uma era de ouro dos cards esportivos , com alguns sendo vendidos por milhões de dólares. Apesar de os cards de beisebol serem mais valorizados do que os de basquete, há um grande mercado para o material da bola laranja também.

O trio americano levou a equipe dos EUA a um recorde de 6-0 nas Olimpíadas de Paris de 2024 e à quinta medalha de ouro consecutiva dos Estados Unidos no basquete masculino. A carta em questão é 1/1, ou seja, foi disponibilizado um card único, sendo extremamente raro .

O jogador, que disputou as Olimpíadas pela Grécia, prontamente ofereceu o dobro do valor para garantir que sua proposta seja vencedora e se dispôs a dobrar qualquer oferta feita pelo adversário.

O rapper e fã da NBA, Drake, chegou a gastar 200 mil dólares para encontrar uma carta exclusiva de LeBron James. O modelo Panini Flawless Triple Logoman LeBron James 2020-21, assim como a carta olímpica na qual Giannis busca dar o lance, é numerado um de um e foi vendido em leilão no mercado de colecionáveis por 2,4 milhões de dólares .

De acordo com pesquisa realizada pelo site Hoops Hype, houve pelo menos 26 vendas de cards da NBA ultrapassando o valor de milhões . A maioria delas envolve Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant e Stephen Curry.

"Eu disse que tenho que dar a Luka o primeiro direito de proposta, só porque ele compraria isso por tipo um milhão, aposto", disse Williams. "Então, é por isso que eu precisava ter certeza de ligar para Luka. Eu liguei para ele duas vezes pelo FaceTime, ele não atendeu. Ele está na Eslovênia agora. Então, ele vai me ligar de volta e eu tenho que falar com ele sobre isso porque é absurdo."

Esta não é a primeira vez que o valor de 1 milhão é avaliado para um card de basquete. No mês passado, Grant Williams tirou um valioso card de Luka Doncic e calculou que a estrela do Dallas Mavericks lhe pagaria 1 milhão por ele.

NBA: quem é Giannis Antetokounmpo?



O ala que está disposto a fazer uma oferta milionária por uma carta é um dos nomes mais conhecidos do basquete mundial. Giannis Antetokounmpo foi draftado em 2013 pelo Milwaukee Bucks e se mantém na equipe até hoje. Ele foi campeão pelos Bucks em 2021 e foi duas vezes considerado o MVP da NBA.

Em contrapartida ao colecionador que confrontou o grego na disputa pela carta com os autógrafos, Giannis assinou uma extensão de contrato de três anos por 186 milhões com os Bucks em outubro de 2023. Ele também tem acordos de patrocínio com grandes marcas como Nike, Google e Tissot, só para citar algumas. Portanto, dinheiro não é um grande problema para o campeão da NBA.