Derrick Rose, MVP mais jovem da NBA, se aposenta após 16 anos nas quadras

Derrick Rose anunciou nesta quinta-feira, 26, a aposentadoria do basquete após uma carreira de 16 anos na liga. “Sabendo que dei tudo de mim ao jogo, me sinto confiante nessa decisão”, disse à ESPN.

Uma lesão grave no joelho em 2012 forçou o armador a perder quase duas temporadas inteiras. Na primeira rodada dos playoffs da NBA daquele ano, contra o Philadelphia 76ers, Rose rasgou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

“O próximo capítulo é sobre perseguir meus sonhos e compartilhar meu crescimento. Acredito que o verdadeiro sucesso vem de se tornar quem você foi criado para ser, e quero mostrar ao mundo quem eu sou além do basquete”, disse o armador aposentado ao The Athletic.

A lesão levou a uma cirurgia e o atleta foi afastado durante toda a temporada de 2012–13. Ele voltou a jogar na temporada de 2013–14. Porém, em novembro de 2013, machucou o menisco — perdendo o restante da temporada.

Rose passou por diversas cirurgias no joelho ao longo dos anos. Durante a temporada 2017-18, tirou um tempo para pensar no futuro enquanto lidava com problemas no tornozelo.

Derrick Rose: títulos conquistados

Rose foi o novato do ano da NBA (Rookie of the Year) em 2008-09 para os Bulls, foi o MVP (Most Valuable Player) da liga duas temporadas depois e esteve entre os NBA All-Star em três de suas quatro primeiras temporadas.