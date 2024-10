LeBron e Bronny James se tornam 1ª dupla de pai e filho a jogar no mesmo time na NBA

'King' James, de 39 anos, e o novato Bronny, de 20, se encontraram na quadra faltando quatro minutos para o intervalo do jogo de abertura da temporada do Los Angeles Lakers, que enfrentou o Minnesota Timberwolves.

James fez parte do time titular do Lakers e, após uma de suas pausas no banco, o técnico JJ Redick o mandou de volta à quadra ao lado de Bronny, deixando uma imagem para a história da liga norte-americana de basquete.

"Você está pronto? Você vê a intensidade, certo? Apenas jogue com calma", disse LeBron ao filho nesse momento, conforme ouvido na transmissão de televisão.

Na primeira fila estavam a esposa de James, Savannah, e seus outros dois filhos: Bryce, de 17 anos, e Zhuri, que comemorou seu 10º aniversário nesta terça-feira.