Creatina impura: teste comprova que 18 marcas são irregulares; veja lista

Ao todo, 88 rótulos foram testados. Entre as 18 reprovadas, mais de metade (10 marcas) apresentaram 100% de variação da creatina — ou seja, o produto é composto por qualquer outro tipo de conteúdo, menos creatina.

No teste mais recente realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) sobre a pureza da creatina vendida no País, 18 marcas foram reprovadas conforme os critérios de qualidade da organização. A informação foi divulgada pelo Metrópole.

Em contrapartida, no teste de comprovação, algumas marcas obtiveram resultados positivos. Segundo a Abenutri, para que uma creatina seja considerada regular para comercialização, ela deve ter um teor de variação inferior a 20%. Ao todo, 59 marcas foram aprovadas, enquadrando-se nesta estatística.

Entre as marcas testadas, nove não tiveram os nomes de seus produtos revelados, pois as empresas entraram com medidas judiciais para impedir a divulgação dos resultados.

Creatina: marcas aprovadas no teste

Seguindo os requisitos do relatório formulado pela Abenutri, confira os produtos e suas marcas cuja variação de componentes ficou entre 0% e 5%: