Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo e online - Mundial de Futsal

Hoje, domingo, 29, tem jogo da Copa do Mundo de Futsal entre Brasil e Marrocos; confira onde assistir ao vivo à transmissão - online e grátis - e horário

Brasil e Marrocos se enfrentam hoje, domingo, 29 de setembro (29/09), pelas quartas da final na Copa do Mundo de Futsal. A partida será disputada no Complexo Esportivo de Bucara, no Uzbequistão, às 9h30min (horário de Brasília). Confira abaixo onde assistir ao vivo à transmissão - online e grátis.

A transmissão de Brasil x Marrocos será multiplataforma. A partida terá transmissão ao vivo pela CazeTV, de forma gratuita no YouTube, e pelo SporTV, na TV por assinatura. Pela internet, o jogo estará disponível no GloboPlay via-streaming.



