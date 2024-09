Melhor do mundo, Pito se lesiona e desfalca Brasil contra Marrocos no Mundial de Futsal

Segundo o comunicado emitido pela CBF, o camisa 10 sofreu uma "pequena ruptura parcial de fibras musculares" e seguirá em tratamento com fisioterapia. A confederação também informou que o atleta seguirá com o grupo durante o torneio e estará sendo acompanhado pelo departamento médico.

Melhor do mundo e titular da seleção brasileira, o pivô Pito teve lesão constatada nesta sexta-feira, 27, e desfalca a equipe no duelo contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal . O jogador sentiu o músculo posterior da coxa direita em um treino na última segunda-feira, 23, e foi poupado da partida contra a Costa Rica, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal.

No mundial, Pito atuou em três partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.

A seleção brasileira entra em quadra neste domingo, 29, às 9h30min, para enfrentar a seleção do Marrocos, com o duelo sendo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Na fase anterior e já sem o camisa 10 , o Brasil venceu a Costa Rica pelo placar de 5 a 0.

Confira a nota divulgada pela CBF

O atleta Pito realizou uma ressonância magnética no fim da manhã desta sexta-feira, em Buckhara (UZB). O exame mostrou uma pequena ruptura parcial de fibras musculares, o que indica que o atleta seguirá o tratamento com fisioterapia. De acordo com o departamento médico, a evolução, dia a dia, está sendo favorável clinicamente e a comissão seguirá acompanhando o jogador enquanto permanecer em competição. Na última segunda-feira (23), no Complexo Esportivo de Buckhara, o atleta realizou um movimento e sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. De imediato, ele saiu do treino e desde então segue acompanhado pelo departamento médico da Seleção.