Copa do Mundo de futsal: saiba quem são os times nas quartas de final

O Brasil é uma das oito seleções que estão nas quartas da Copa do Mundo de Futsal Crédito: Leto Ribas/CBF

Foram definidas as últimas oito classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2024. A próxima fase terá início no dia 29 de setembro, domingo, e será concluída no dia seguinte, 30. Das oito seleções classificadas, apenas duas já foram campeãs do torneio, Brasil e Argentina. As outras seis seleções buscam o título inédito: Cazaquistão, Ucrânia, Venezuela, Marrocos, França e Paraguai. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Copa do Mundo de Futsal: quanto ganha um jogador no Brasil? VEJA salário

Para as equipes que conseguirem superar as quartas, restarão as semifinais, disputadas nos dias 2 e 3 de outubro; e, consequentemente, a grande final do torneio, realizada no dia 6, na Humo Arena. Copa do Mundo de Futsal: quem foram as equipes classificadas Brasil Maior campeão do torneio, o Brasil é a seleção que mais marcou gols durante a competição. Além do ótimo ataque, a defesa também é motivo de destaque, sofrendo apenas dois gols em quatro jogos. Com isso, a torcida brasileira está confiante na busca de mais um título, algo que não acontece desde 2012. Caso aconteça, seria o hexacampeonato nacional.

O principal jogador e artilheiro da competição, Marcel, tem sido o destaque brasileiro. Até agora, marcou nove gols. Pito: melhor do mundo, CONHEÇA atleta do Brasil no Mundial de Futsal Argentina Única campeã além do Brasil, a Argentina tem um ótimo retrospecto nas últimas edições do Mundial. Seu primeiro título foi conquistado em 2016 e, na edição seguinte, em 2021, chegou à final, porém acabou derrotada por Portugal.

Assim como os rivais sul-americanos, a Argentina venceu os quatro jogos disputados até agora nesta edição do torneio. Entre os destaques, o principal jogador é o experiente Alan Brandi, que é o vice-artilheiro da Copa do Mundo, com sete gols. Cazaquistão O Cazaquistão vive um momento de expansão no futsal. Na última edição da Copa do Mundo, a seleção cazaque conquistou a quarta colocação, a melhor de sua história. Na atual edição, já está entre as oito melhores. Eliminando os atuais campeões nas oitavas de final, os grandes destaques da seleção cazaque são jogadores naturalizados de outros países. Léo Higuita, Léo Jaraguá e Douglas Jr. são brasileiros que estão representando o Cazaquistão. Além disso, o técnico Kaká também é brasileiro.

França Envolvida em uma das maiores polêmicas desta edição dos jogos, a França concretizou sua classificação após superar a Tailândia por 5 a 2. A polêmica ocorreu durante o jogo contra o Irã, na fase de grupos, quando as duas equipes praticaram um anti-jogo com o intuito de perder para evitar enfrentar o Marrocos nas oitavas de final. Essa atitude controversa, no caso da França, funcionou; ao enfrentar os tailandeses, conseguiram garantir a classificação para as quartas de final. Marrocos Temido pela França e pelo Irã, coube à equipe asiática enfrentar os marroquinos. No entanto, a seleção de Marrocos confirmou todo o receio de seus adversários e conseguiu a classificação ao vencer o Irã por 4 a 3.