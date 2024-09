Futsal: quem é Marcel, artilheiro do Brasil e da Copa do Mundo

Marcel com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futsal 2024 Crédito: Leto Ribas/CBF

Incentivo familiar, ambição pela seleção e apoio da esposa. Estes são apenas alguns dos fatores que construíram a carreia de Marcel, atual artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de Futsal do Uzbequistão. Agora com 28 anos de idade, Marcel começou sua carreira profissional em 2016, no Corinthians, quando tinha 20 anos. Marcel já havia decidido que o seu futuro era no futsal desde pequeno, quando conheceu o esporte aos quatro anos por incentivo do pai. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Copa do Mundo de Futsal: VEJA campeões e quem ganhou mais títulos



Em entrevista à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marcel contou que precisou escolher entre o futebol de campo e o futsal, mas não foi uma decisão difícil. “Eu sempre levei muito a sério jogar futsal. Para mim, o futebol de campo era estar com os meus amigos, mas eu queria realmente o futsal”, contou Marcel. O ala confessou que sentiu muita falta de treinar e jogar o futebol de salão no período em que focou no campo e que isso foi determinante para sua decisão de seguir carreira no futsal.

Marcel na Copa do Mundo de Futsal: incentivo da família e começo no Brasil Ao relembrar seu começo no esporte, ainda criança, Marcel fez questão de mencionar o esforço de seus pais para que ele continuasse a trilhar o caminho do seu sonho. “Minha família tem muita participação nisso. Meus pais desde cedo me incentivaram, desde cedo deixaram de viver a vida deles, no sentido de, no final de semana, eu não poder ir na festa do primo porque eu tinha jogo, tinha que viajar”, comentou o jogador. “Minha irmã desde cedo vivia no ginásio, então desde sempre eles me apoiavam, me levavam, estavam comigo”, completou.

O incentivo surtiu efeito, pois, aos 20 anos, Marcel já estava subindo para o time principal do Corinthians, em 2016, ano em que a equipe paulista conquistou o título da Liga Nacional de Futsal. No ano seguinte, em 2017, o ala se transferiu para o Magnus-SP em busca de realizar mais um sonho: jogar ao lado da lenda Falcão. O clube foi o último de Marcel no Brasil, que rumou para a Espanha em 2018 após uma boa temporada no Magnus, com 23 gols em 39 jogos. Marcel na Copa do Mundo de Futsal: começo na Espanha O início da sua caminhada na Europa, no entanto, não foi das melhores. Passando pelo Movistar Inter – onde ficou por duas temporadas – Marcel fez 29 embates e marcou apenas cinco gols.

Em 2019, o ala brasileiro foi contratado pelo ElPozo Murcia Costa Cálida, onde permanece até hoje. Inclusive, a fase artilheira vivida com a Amarelinha é apenas uma continuação do que tem vivido no clube espanhol. Na temporada 2023/24, o ala canhoto anotou 33 gols em 43 partidas. Marcel na Copa do Mundo de Futsal: apoio da esposa e ida ao Mundial Se hoje Marcel é artilheiro do Brasil e da Copa do Mundo de Futsal de 2024 com sobras – são nove gols em quatro jogos –, o jogador de 28 anos chegou a ter dúvidas se seria realmente convocado. “Há um tempo teve uma convocação para a seleção e na época acabei machucando. Não perdi totalmente as esperanças, mas achei que seria muito difícil poder voltar numa convocação para o Mundial, que sabia que o ciclo estava sendo muito bem feito, que o time praticamente estava encaixado”, relembrou a ansiedade.

Emocionado, Marcel contou sobre o apoio incondicional que recebeu de sua esposa durante todo esse período.“Eu já estava um tempo fora da seleção. Eu vi ela orando todos os dias para que eu tivesse uma chance de voltar para a seleção e poder estar no Mundial e ela não deixou nenhum dia de orar, sabe?”, disse Marcel, tentando conter o choro. Marcel na Copa do Mundo de Futsal: estreia em mundial Se o desempenho na Copa do Mundo de Futsal do Uzbequistão já é impressionante por si só, a adição do fato de que é a estreia do ala de 28 anos em Mundial torna o feito ainda mais grandioso. Junto do elenco brasileiro, Marcel mira a conquista do hexacampeonato da Amarelinha. “O futsal cresceu muito, mas o Brasil ainda é a grande favorita”