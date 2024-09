Futsal: chaveamento da Copa do Mundo 2024; como serão as quartas

Chaveamento: confira quais serão os próximos confrontos na Copa do Mundo de Futsal 2024 Crédito: Divulgação / FIFA

Além do Brasil, as outras sete equipes que segue no torneio são Argentina, Cazaquistão, Ucrânia, Venezuela, Marrocos, França e Paraguai. Copa do Mundo de Futsal 2024: chaveamento das quartas e datas Conforme o chaveamento definido a partir do desempenho na fase de grupos, as oitavas foram concluídas nesta sexta-27, e as quartas da Copa do Mundo de Futsal terão inicio no dia 29 de setembro, domingo, e será concluída no dia seguinte, 30. Confira como será o chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo de Futsal 2024