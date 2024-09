Brasil vence Costa Rica e avança para quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Brasil aplicou mais uma goleada na Copa do Mundo de Futsal Crédito: Leto Ribas

O Brasil venceu mais uma partida na Copa do Mundo de Futsal. A seleção brasileira goleou, na manhã desta terça-feira, 24, a Costa Rica pelo placar de 5 a 0 e avançou para as quartas de final da competição, que acontece no Uzbequistão. Os gols da partida foram marcados por Marcel, Valério, Lino e Negunhiho, este assinalando dois tentos. O primeiro tempo da partida entre Brasil e Costa Rica nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal foi de bastante cautela por parte das duas equipes. Com caráter de mata-mata, o duelo iniciou de maneira mais branda entre as duas seleções, que buscavam trocar passes próximo do gol adversário sem acelerar a jogada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a posse de bola em maior parte do tempo, o Brasil abriu o placar aos 5 minutos de partida com o artilheiro da equipe e do torneio, o camisa 6 Marcel. Chegando aos nove gols na Copa do Mundo deste ano, o ala aproveitou a distração da zaga costa-riquenha para receber a cobrança rápida de lateral do Diego e marcar o primeiro gol da Amarelinha no embate.