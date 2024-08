Técnico de futsal da seleção feminina, cearense Wilson Sabóia é eleito melhor do mundo

Técnico da seleção brasileira feminina de futsal, o cearense Wilson da Nóbrega Sabóia venceu nessa segunda-feira, 5, o prêmio de melhor técnico de seleção feminina do mundo em 2023. A premiação é feita pelo Futsal Planet Awards, com chancela da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

“As conquistas são coletivas, não se conquista nada sozinho. Somos muito dependentes da comissão técnica, das atletas e dos gestores. Vejo com muita alegria esse título, mas sabendo que minhas conquistas são coletivas, eu devo isso às pessoas que estão ao meu lado no ambiente profissional e à minha família, que sempre me apoiou”, salientou.

Para além do trabalho de destaque no comando da seleção feminina, Wilson divide as atenções trabalhando como professor de educação física na Universidade de Fortaleza (Unifor) e na escola municipal João Nogueira Jucá, em Fortaleza. “O prêmio me deixa muito feliz. Eu creio que essas conquistas são parte de toda a minha caminhada no futsal”, disse Wilson.