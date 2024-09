Torcedor e jogador do Fortaleza, Rômulo sonha com título inédito da Copa do Brasil de Futsal

Rômulo, jogador de futsal do Fortaleza Esporte Clube Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Após longa passagem na Europa, o fixo Rômulo retornou ao futsal cearense para defender a camisa do seu clube do coração, o Fortaleza. Junto ao Leão, o atleta vive a expectativa do primeiro jogo da final da Copa do Brasil da categoria, contra o Atlântico-RS, neste domingo, 22. "Será um sonho ganhar um título com o clube do meu coração. Desde de que cheguei aqui tenho uma imagem criada na minha cabeça: ganhando um título com CFO lotado. Estamos cada dia mais próximo disso. Vamos para a luta", disse o camisa 33 de forma exclusiva ao Esportes O POVO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O experiente jogador de 37 anos falou sobre como o seu tempo em terras europeias contribuiu de forma positiva no seu retorno ao Brasil. "Foram quase 15 anos na Europa. Vivi muitas situações de jogo com vários estilos de jogadores".

Rômulo comentou sobre o momento tricolor e projetou a decisão do torneio nacional. "O futsal do Fortaleza hoje é uma realidade. É reconhecido em todo lugar do mundo independente de títulos. Claro que o excelente momento que vivemos no futebol nos ajuda bastante". "Somos referência em gestão de um clube e temos grandes chances nessa final da Copa do Brasil, respeitando a excelente equipe do Erechim que é o atual campeão da liga nacional. Será um grande jogo e estamos preparados para esse desafio", enfatizou o cearense. Além de Rômulo, o grupo de jogadores do Fortaleza conta com a experiência de esportistas como Valdin, Rafinha, Lambão, Samurai, dentre outros. Em contrapartida, tem a jovialidade de Nardinho e Juninho. Essa mistura pode ser decisiva para uma possível conquista.

"Com certeza este é o jogo mais importante desse projeto até o momento. Por isso é muito importante ter do nosso lado esses jogadores que são referência do nosso esporte, caso do Valdin, Rafinha, Jé, Jackson Samurai, junto com o talento dos nossos jovens", destacou Rômulo. Para chegar até a decisão, os comandados do técnico Facó não tiveram vida fácil. A semifinal contra o Minas foi decidida praticamente na reta final, com uma vitória por 5 a 4. O duelo foi no Ginásio Paulo Sarasate, que contou com um público acima dos 4 mil torcedores. Dessa vez, o jogo da volta será no Centro de Formação Olímpica (CFO), no próximo domingo, 29, às 13 horas. Rômulo convocou o torcedor a se fazer presente e brincou chamando a torcida para após a final, ir até o Castelão, onde o futebol profissional recebe o Cuiabá, às 16 horas.