Cenas lamentáveis marcam Palmeiras x Corinthians no sub-18 do futsal

Palmeiras e Corinthians, pela final do Campeonato Metropolitano Sub-18 de futsal, não terminou bem. As cenas lamentáveis mancharam o clássico deste sábado (27), no Ginásio Presidente Ciro II, na Penha, Zona Leste de São Paulo. Antes do apito final, uma torcida invadiu a quadra e protagonizou uma pancadaria generalizada.

“A partida teve a presença de seguranças do Palmeiras, seguranças do Corinthians, seguranças contratados pela Federação Paulista de Futebol de Salão e a presença da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A partida iniciou-se com todas as garantias desportivas chanceladas pelos representantes de ambas as equipes e pela arbitragem”, rebateu a federação.

A celeuma ocorreu no fim da partida, quando o Palmeiras vencia por 5 a 2. Houve uma discussão entre jogadores adversários. Na sequência, membros da Gaviões da Fiel, organizada ligada ao Corinthians, invadiram a quadra e começaram a agredir os menores.