Mundial de Futsal 2024: tabela completa; veja quando Brasil joga

Seleção brasileira goleia Tailândia na Copa do Mundo de Futsal e avança de fase. Crédito: Leto Ribas/CBF

A Copa do Mundo de Futsal 2024, começou em 14 de setembro e teve sua fase de grupos finalizada no último domingo, 22. O calendário de jogos agora entra na etapa de eliminatórias. O Brasil abriu as oitavas vitorioso, vencendo a Costa Rica por cinco a zero, e já está classificado para as quartas de final. Assim, próximo duelo da seleção brasileira já tem data marcada. Já o adversário ainda será decidido: Irã ou Marrocos. Veja abaixo as demais seleções classificadas e a programação completa de jogos.

Copa do Mundo de Futsal 2024: calendário de jogos Com a fase de grupos finalizada no último domingo, 22, agora restam no calendário as datas dos jogos chamados de “mata-mata”, onde a cada partida, uma seleção é eliminada da competição. Veja as datas: Oitavas: 24 a 27 de setembro

Quartas: 29 e 30 de setembro

Semifinal: 2 e 3 de outubro

Disputa do 3º lugar: 6 de outubro

Final: 6 de outubro Futsal: Brasil fecha 1ª fase da Copa do Mundo com aproveitamento 100%, CONFIRA

Copa do Mundo de Futsal 2024: oitavas de final O Brasil está atualmente em primeiro lugar na classificação do grupo B, seguido pela Tailândia e Croácia. Veja os próximos jogos do calendário: