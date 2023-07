Entenda as causas das manchas roxas após o treino de musculação

Apesar de muitos associarem as manchas roxas após o treino com a musculação, essa relação é pouco provável. A cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita explica que esses hematomas costumam surgir em pessoas com fragilidade capilar, comum em quem tem tendência a varizes e vasinhos.

“Nesses casos, qualquer esforço mais intenso ou contato bruto que exerça pressão sobre os vasos, como durante a realização dos exercícios com o maquinário da musculação, pode causar o rompimento desses vasos com consequente extravasamento do sangue, levando ao surgimento das ‘manchas roxas’, principalmente quando a paciente está no período menstrual ou inchada”, afirma a médica.

Benefícios da musculação para a saúde cardiovascular

A especialista reforça que a culpa não é do treino de musculação, que não deve deixar de ser realizado, pois, na verdade, a prática contribui com a melhora da circulação. “Por ser composta de exercícios mais intensos, a musculação torna o coração mais ativo e saudável, melhora o fluxo sanguíneo, normaliza a pressão e combate o colesterol, assim prevenindo quadros de varizes e trombose e protegendo o organismo contra doenças cardiovasculares”, destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine