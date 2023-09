Conheça os riscos dos treinos de musculação exagerados e com execuções erradas

Para evitar lesões graves como essa, a especialista explica quais são as causas da rabdomiólise, o tratamento e as formas de prevenção. Veja!

Causas da rabdomiólise

Entre as causas mais comuns da rabdomiólise, estão as lesões musculares, mas outros fatores também podem acarretar o desenvolvimento da doença. “Além do exercício físico intenso e exacerbado, outras causas para a rabdomiólise incluem […] abuso de álcool e drogas, especialmente cocaína e heroína; uso de medicamentos, como estatinas, por longos períodos de tempo; infecções, como as que são causadas por vírus; doenças já existentes que afetam os músculos”, diz a médica.

Sintomas incluem dor e fraqueza muscular

Segundo a profissional, os músculos esqueléticos são os mais afetados, presentes em todo o corpo e responsáveis pela postura e pelo movimento. Para a aluna, que sentiu fortes dores no abdômen após os exercícios, esse foi um dos principais sintomas, mas outros incluem:

Fraqueza muscular;

Dor muscular;

Urina marrom-avermelhada.

Doença atinge os rins

A Dra. Caroline Reigada explica que o diagnóstico da rabdomiólise é feito por meio de exames de sangue e de urina que confirmam os níveis de eletrólitos circulando no corpo, que são indicadores da dissolução dos músculos. “Devemos ficar especialmente atentos aos indicadores de saúde dos rins em um paciente com a rabdomiólise, uma vez que os componentes musculares em excesso na corrente sanguínea podem desencadear vários problemas renais”, completa.

“Outro exame laboratorial corroborante é a presença de mioglobina na urina, particularmente se o exame microscópico da urina não mostrar eritrócitos. Detecta-se mioglobinúria quando a mioglobina urinária excede 250 mcg/mL. Outras características laboratoriais são um aumento rápido nos níveis séricos de creatinina, hipercalemia, hiperuricemia, hipocalcemia ou hipercalcemia, hiperfosfatemia, acidose láctica e trombocitopenia”, diz a médica.

Exame de sangue ajuda a detectar a Rabdomiólise (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)

Maneiras de tratar a condição

A nefrologista afirma que o manejo da doença inclui terapia de suporte, tratamento da causa subjacente e das complicações. “A terapia de suporte inclui expansão intravascular com líquidos para prevenir lesão renal aguda e ventilação mecânica nos casos de insuficiência respiratória aguda. É indicado também tratar as infecções com os antimicrobianos apropriados. Quaisquer fármacos potencialmente causadores (estatinas, por exemplo) são interrompidos. E deve-se, também, corrigir os distúrbios eletrolíticos”, aponta a Dra. Caroline Reigada.