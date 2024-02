10 cuidados importantes ao fazer musculação

1. Aquecimento adequado

Antes de iniciar qualquer treino de musculação é fundamental realizar um aquecimento adequado. Isso prepara os músculos, as articulações e o sistema cardiovascular, reduzindo o risco de lesões. “Esse aquecimento irá aumentar a temperatura corporal, a frequência cardíaca e preparar todas as partes do seu corpo para o exercício. O aquecimento deve ocupar 10% do tempo total do treinamento”, explica o preparador físico Felipe Barros.

2. Forma correta

Executar os exercícios de forma correta é crucial para evitar lesões e otimizar os benefícios do treino. Busque orientação de profissionais qualificados para garantir uma técnica adequada. Além disso, “execute os exercícios, inclusive aquele nos aparelhos, de frente para um espelho”, recomenda Felipe Barros.

3. Progressão gradual

Evite aumentar rapidamente a carga ou a intensidade dos exercícios. A progressão gradual permite que o corpo se adapte, reduzindo o risco de lesões por excesso de esforço. “Essa ‘euforia’ [de levantar muito peso], com certeza, levará o praticante a assumir posturas erradas para levantar essas cargas, o que pode gerar futuramente dores musculares e articulares”, afirma Felipe Barros.

4. Descanso adequado

Permitir que os músculos descansem é tão importante quanto o próprio treino. Respeitar os dias de descanso ajuda na recuperação muscular e na prevenção de overtraining. “Para evitar o overtraining, o mais importante é que a prática de atividade física seja feita sob orientação de um profissional. Além disso, é necessário respeitar a recuperação e os dias de descanso, mantendo também uma alimentação saudável e equilibrada, sem privação de nutrientes […]”, diz a endocrinologista Dra. Deborah Beranger.

Beber água é fundamental para garantir um bom desempenho na musculação (Imagem: puhhha | Shutterstock)

5. Hidratação

Manter-se hidratado é vital para o desempenho e a recuperação. Beba água antes, durante e após o treino para evitar a desidratação.