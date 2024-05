Whey Protein: antes ou depois do treino? Veja melhor hora de tomar

Whey é uma proteína extraída do soro do leite. É comum quem usa ou pretende usar ter dúvidas sobre como consumir de maneira adequada o suplemento. Descubra abaixo qual a melhor forma de tomar.

O ideal é que o consumo seja feito ao longo dia, mas sempre com acompanhamento de um profissional de nutrição. Em relação ao treino, ele pode ser antes ou depois do treino, mas é normalmente recomendado o consumo após o treino .

Whey Protein depois do treino



No caso do consumo após o treino, ele auxilia na recuperação e reparo muscular e é indicado na maior parte das vezes com essa finalidade, pois otimiza o ganho de massa magra.

Whey Protein antes do treino



Mas ele também pode ser uma boa fonte de energia antes do treino e parte da nutrição esportiva. Nesse caso, é indicado o intervalo de pelo menos 30 minutos da ingestão para o início da atividade física.

Whey Protein: qual a melhor forma de tomar?



Assim como o frango, ovo, carne e peixe, o whey protein é uma fonte de proteína. A ingestão proteica deve ser fracionada ao longo do dia, e não apenas em um momento específico.

O correto é incluir a proteína em todas as refeições ou, pelo menos, nas principais. O suplemento pode ser adicionado na água, no leite, em vitaminas e em iogurtes. Pode também ser consumido com frutas e em receitas diversas.

A quantidade diária recomendada geralmente vem descrita na embalagem do produto, mas não serve para todo mundo. Por isso é importante consultar um nutricionista para saber as quantidades e combinações ideais, de acordo com cada rotina alimentar, objetivos e necessidades nutricionais de cada um.