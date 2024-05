Treino até na madrugada: academias de Fortaleza funcionam 24 horas e atraem novo público

Para quem tem o dia a dia atribulado, a possibilidade de ir à academia a qualquer momento do dia ajuda bastante. “Eu trabalho e faço faculdade, às vezes não tenho muito tempo pra ir, mas como a academia é 24 horas já facilita nesse quesito e eu já consigo manter minha constância ou acordando mais cedo e malhando de madrugada ou indo depois do trabalho e malhando um pouco mais tarde”, afirmou Andressa Delmont, praticante de musculação e estudante de Nutrição.

De acordo com Kildary Fernandes, nutricionista e dono do Complexo Kildary Fernandes — que funciona o dia inteiro —, a inspiração para entrar neste ramo surgiu ainda na adolescência, época em que que queria treinar aos fins de semana e feriados, mas não havia espaços disponíveis.

Praticar atividades físicas em academia requer alguns cuidados para evitar lesões Crédito: William Choquette/ Pexels

Fernandes relata que a atividade física de madrugada reduz o estresse, os sintomas de ansiedade e melhora a qualidade do sono. “Eu já percebi, com vários pacientes, a redução de remédio de tarja preta, melhoras na pressão, na diabetes. O pessoal que vem de madrugada são as pessoas que geralmente trabalham durante o dia e estudam à noite. É muito confortável para eles ter uma academia que funcione em qualquer horário”, destacou.

Mapa da "maromba": ENTENDA como a hipertrofia e suplementos podem fazer bem à saúde

Sem prejuízo ao sono

A World Sleep Society, organização dedicada a promover a saúde do sono ao redor do mundo, estima que os distúrbios do sono são uma epidemia que ameaça a saúde e a qualidade de vida de 45% da população global.

Para Vitor Gurgel, personal trainer, não existe exercício específico para fazer em determinado período do dia, ou seja, não há problema em ir à academia na madrugada, segundo ele. “Todos os exercícios, em todos os horários, vão gerar benefícios, tanto que a atividade física até libera vários hormônios relaxantes que vão ajudar a dormir”, disse.

Já para David Fernandes, o impacto de bem estar físico a partir da atividade física está atrelado a uma descarga hormonal. “A dopamina é um hormônio encarregado por sinalizar no cérebro uma sensação de prazer e felicidade, no corpo temos redução de marcadores bioquímicos que reduzem as chances de desenvolver hipertensão arterial aumentando a longevidade e produtividade no dia a dia”, afirmou o personal trainer.