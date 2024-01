Whey Protein: O que é, para que serve, como tomar, benefícios e muito mais

As proteínas são essenciais para o funcionamento do corpo, independente do objetivo. O Whey Protein veio como uma alternativa prática e saborosa para aqueles que não conseguem atingir suas metas proteicas diárias com a alimentação ou para quem deseja opções mais variadas de refeições ao longo do dia.

O soro do leite é rico em aminoácidos essenciais para a síntese proteica e, por isso, acaba sendo muito utilizado como suplementação. Ele é mais rico nesses aminoácidos do que outras fontes de proteína, além de ter uma ótima digestibilidade.

O soro do leite é composto por água, lactose, proteína e minerais. Os componentes mais valiosos do soro são as proteínas, de onde vem o Whey Protein. Mas, como sua concentração é reduzida, algumas etapas de processamento são necessárias para que suas propriedades sejam aprimoradas.

O Whey Protein é uma proteína extraída do soro do leite . Composta por proteínas alfa-globulina e betaglobulina. É um suplemento de fácil ingestão e absorção.

O Whey Protein pode ser adicionado na água, no leite, em vitaminas e em iogurtes . Pode também ser consumido com frutas e em receitas diversas. A forma de ingestão vai depender da necessidade e da criatividade de quem consome.

Assim como o frango, ovo, carne e peixe, o Whey Protein é uma fonte de proteína. A ingestão proteica deve ser fracionada ao longo do dia, e não apenas em um momento específico. O correto é incluir a proteína em todas as refeições ou, pelo menos, nas principais.

Whey é um suplemento alimentar proteico feito a parte da proteína extraída do soro do leite Crédito: FreePik

Quais os efeitos colaterais do Whey Protein?

O aumento do consumo de proteínas pode trazer efeitos indesejados para o organismo, sobretudo quando há excessos.

É preciso entender que os suplementos são liberados pelo corpo por meio da urina. Sendo assim, passam antes pelos rins, os órgãos podem sobrecarregar e a chance de desenvolvimento de cálculo renal aumenta em caso de excesso.

Intolerantes e alérgicos precisam ter cuidado. Em caso de intolerância ao leite, o uso do Whey Protein pode causar distensão abdominal, gases, estufamento, dor e diarreia. No caso dos alérgicos, as reações ao consumo do suplemento podem ser graves.

Vale lembrar que, independente da sua condição de saúde, o adequado é consultar um profissional de nutrição para fazer o uso correto do suplemento.

Quando o consumo de Whey Protein é indicado?

Quando existe dificuldade de atingir a meta proteica pela alimentação, o Whey Protein é uma ótima saída. O suplemento complementa a alimentação.

Também é recomendado para quem busca melhor performance física, como os atletas de alto desempenho.

É melhor tomar Whey Protein antes ou depois do treino?

Não existe regra, o importante é que o consumo do Whey Protein seja feito ao longo dia, mas sempre com acompanhamento de um profissional de nutrição.

Caso utilizado antes do treino, é indicado o intervalo de pelo menos 30 minutos da ingestão para o início da atividade física.

Whey Protein engorda?

Não, desde que seja consumido dentro de uma dieta equilibrada e adequada às necessidades individuais.

No entanto, o consumo excessivo pode levar ao ganho de peso, já que as proteínas são estocadas no corpo em forma de gordura.

Whey Protein ajuda a emagrecer?

O Whey Protein pode ser um aliado no processo de emagrecimento, contando que esteja combinado com uma dieta saudável e equilibrada e um estilo de vida ativo.

As proteínas promovem a saciedade e isso pode fazer com que o indivíduo coma menos ao longo do dia. Além disso, o consumo de Whey Protein auxilia na preservação da massa muscular durante o emagrecimento, o que é importante para manter um metabolismo saudável e ajudar a manter a perda de peso a longo prazo.

Intolerantes à lactose podem fazer uso de Whey Protein?

Sim, desde que tenha um acompanhamento profissional para o uso adequado da proteína.

O Whey Protein isolado, por não possuir quantidades significativas de carboidratos e gorduras, é mais indicado para os intolerantes à lactose.

Qual o melhor Whey Protein?

Vai variar de caso para caso, o objetivo e condição de saúde são fatores essenciais na escolha do melhor produto. A orientação profissional é determinante para a indicação.

Faz mal tomar Whey Protein sem treinar?

Não. O Whey Protein não é de uso exclusivo para quem pratica atividade física, apesar de ser um grande aliado desse público.

Portanto, aqueles com déficit nutricional podem utilizar a proteína mesmo sem necessariamente fazer algum treino físico.

Tem problema fazer brigadeiro de Whey Protein?

Não. O aquecimento não altera a quantidade de proteína presente no Whey Protein. O que não é aconselhado é que essa exposição ao calor seja em temperaturas muito altas e de forma muito prolongada. Em receitas simples, o suplemento pode ser utilizado tranquilamente.

Receita de brigadeiro de Whey Protein

Ingredientes

- 1 e 1/2 xícara (chá) de água

- 1/2 xícara (chá) de leite em pó desnatado

- 6 colheres (sopa) de whey protein sabor chocolate ou baunilha

- 1 colher (sopa) de margarina light

- Adoçante culinário

- 2 colheres (sopa) de cacau em pó solúvel sem açúcar

- Granulado de chocolate ou castanhas trituradas para envolver

Modo de preparo

- No liquidificador, bata a água com o leite em pó e o Whey Protein até ficar homogêneo;

- Derreta a margarina em fogo baixo e adicione à mistura batida;

- Mexendo sempre, acrescente, aos poucos, adoçante a gosto e o cacau em pó e cozinhe até soltar do fundo da panela (uns 5 minutos);

- Deixe esfriar e modele bolinhas com pequenas porções da massa;

- Envolva em granulado ou castanhas trituradas e acomode em forminhas apropriadas.