Oscilante, Fortaleza BC encerra 1º turno com vaga nos playoffs do NBB ameaçada

O Fortaleza Basquete Cearense encerrou o primeiro turno da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB) na 12ª colocação — última posição que garante vaga nos playoffs da Liga. Com quatro derrotas nos primeiros quatros jogos pela Liga, o Carcalaion contou com força como mandante para se recuperar na competição, mas o desempenho ruim como visitante impediu que time se consolidasse na zona de classificação à próxima fase da competição.

A oscilação de desempenho da equipe tricolor no jogos dentro e fora de casa no NBB fica evidente quando comparado os números das duas campanhas. Atuando sob os seus domínios, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza BC acumulou cinco vitórias e três derrotas em oito partidas. Nos duelos como visitante, o time comando pelo técnico Alberto Bial venceu apenas um confronto, no duelo histórico diante do Cerrado-DF — e sofreu sete reveses.

Após o início ruim na competição, a evolução do escrete tricolor pôde ser observada na sequência de cinco vitórias consecutivas como mandante — triunfos sobre Caxias do Sul-RS, União Corinthians-RS, Paulistano-SP, Corinthians-SP e Rio Claro-SP, a última, por W.O —, sendo derrotado novamente apenas para o Franca-SP, líder da competição com 100% de aproveitamento.

Com elenco reformulado em relação à última temporada, a oscilação do Carcalaion no NBB também pode ser explicada pela falta de entrosamento da equipe. Um dos destaques do time, o ala Mãozinha foi contratado com a Liga em andamento e tem apenas seis jogos na competição. O camisa 45 tricolor acumula números expressivos, tendo a maior média de rebotes por jogo no NBB (10,83), além de ter a segunda maior média de pontos marcados entre os jogadores do FBC (13,17).

Os desfalques nos últimos três jogos, provocados por casos de Covid-19 no elenco, também dificultaram a caminhada do Carcalaion no NBB. No duelo diante do Brasília, cinco atletas testaram positivo para novo coronavírus e desfalcaram o time, entre eles, peças importantes, como os alas Morillo e Holloway, e o pivô Richard Granberry.

Um dos líderes do Fortaleza, o armador Davi Rosseto falou sobre o desempenho da equipe e projetou quais as mudanças que Carcalaion precisa fazer para conseguir uma campanha melhor no segundo turno do NBB.

"Nossa equipe mostrou o brio que tem. Mais do que parte técnica e tática, que a gente sabe que precisa evoluir, foram quatro prorrogações (na vitória contra o Cerrado-DF), hoje vir aqui e fazer uma partida de recuperação, sem dois dos nossos principais jogadores, Holloway e Morillo, acho que o torcedor do Fortaleza está bem representado. Agora precisamos corrigir bastante coisa para no segundo turno juntar esse brio com alguns detalhes técnicos e táticos para termos uma campanha melhor do que essas seis vitórias e dez derrotas que tivemos no primeiro turno", disse o jogador após a derrota diante do Brasília no encerramento do 1º turno.

Com a pausa do NBB para a disputa da Copa Super 8, o Fortaleza BC terá duas semanas de preparação antes do início do segundo turno. O escrete tricolor volta à quadra no dia 26 de janeiro, às 19 horas, quando enfrenta a Unifacisa-PB, em Campo Grande (PB).

Confira detalhes da campanha do Fortaleza Basquete Cearense no 1º turno do NBB

Número de jogos: 16

Vitórias: 6 (10º na Liga)

Derrotas: 10 (5º na Liga)

Pontos marcados: 1154 (11º na Liga)

Pontos sofridos: 1262 (15º na Liga)

Saldo de pontos: -108

Vitória com maior diferença de pontos: Fortaleza BC 78 x 66 Corinthians

Derrota com maior diferença de pontos: Fortaleza BC 64 x 110 Franca

Líderes de estatísticas do Fortaleza BC

Maior pontuador: Morillo - 209 (14.93 por jogo)

Maior número de pontos em um único jogo: Murillo - 32 (no duelo diante do Cerrado-DF)

Maior número de rebotes: Ansaloni - 96 (6,83 por jogo)

Líder de assistências: Davi Rosseto - 65 (4,33 por jogo)

Bolas recuperadas: Morillo - 21 (1.50 por jogo)



