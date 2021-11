Fortaleza Basquete Cearense faz 94 a 85 no Caxias e vence a primeira no NBB 2021/2022

Carcalaion finalmente calibra a bola de três e, liderado por Holloway e Davi Rossetto, equipe cearense derrota o time gaúcho no ginásio do Centro de Formação Olímpica

Em 40 minutos de partida, o Fortaleza Basquete Cearense foi de pior equipe no perímetro a um time capaz de acertar 12 bolas de três em uma partida. Com a dupla Holloway e Davi Rossetto inspirada, o Carcalaion finalmente venceu a primeira partida na temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). No ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), a equipe cearense bateu o Caxias do Sul por 94 a 85 e chegou ao primeiro triunfo após cinco confrontos na edição.

Com ataque eficiente, o Fortaleza BC teve três jogadores com mais de 15 pontos na partida. O cestinha do time foi o armador Davi Rossetto (20), seguidos dos alas Desmond Holloway (19) e Pedro Teruel (16). A arma mais eficiente do trio foi o tiro de três. Juntos, acertaram 9 bolas triplas, de 12 tentadas. Ao todo, o time teve 57,1% de acerto, marca bem superior à média de 21,5% nas quatro derrotas anteriores.

A mira calibrada vez o ataque deslanchar e chegar a 94 pontos, bem acima da média de 64,5 por jogo. Outro ponto essencial foi a reabilitação de Holloway, craque do time na temporada passada e que chegou a ser MVP do NBB 2016/2017. Ele teve 100% nas bolas de 3 e acertou 6 de 10 nos tiros de quadra, contribuindo ainda com 6 rebotes e 2 assistências. Davi também teve ótimo percentual de acerto (7/13), distribuindo ainda 7 passes decisivos.



Do lado do Caxias, o destaque foi Eddy, cestinha da partida com 26 pontos. Apesar disso, o time não foi capaz de segurar o volume de jogo do Carcalaion, principalmente a partir do segundo quarto.

A primeira parcial foi dos visitantes, que venceram por 26 a 19, com 10 pontos de Pedro para o Caxias. A reação começou com o xará do time cearense, que marcou 13 pontos só no segundo quarto para virar o placar no intervalo, em 47 a 45.

O segundo tempo começou lento para o Fortaleza Basquete Cearense, que viu o Eddy crescer no jogo e rapidamente virar o placar. Mas, Davi Rossetto botou a bola debaixo do braço e, junto a Holloway, fez o time se impor para inverter a vantagem da parcial e ampliar a vantagem para mais quatro pontos: 72 a 66.

No quarto final, o Tricolor soube segurar a vantagem e, com Rossetto perfeito nos arremessos de quadra, fechou em 94 a 85 diante do público de 250 pessoas — mesmo com o Clássico-Rei ocorrendo logo ao lado, no Castelão.

O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra já nesta sexta-feira, 19, às 20 horas, diante do Corinthians, novamente no ginásio do CFO. Já o Caxias do Sul segue em excursão nordestina e encara a Unifacisa-PB, também na sexta, em Campina Grande (PB)