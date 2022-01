Fortaleza BC encerra 1º turno do NBB com derrota por 82 a 75 para o Brasília

Desfalcado de cinco atletas que testaram positivo para Covid-19, Carcalaion chegou a ficar com 16 pontos de desvantagem no primeiro tempo, reagiu na etapa final, mas não conseguiu evitar a derrota para o lanterna da Liga

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) voltou à quadra na noite desta terça-feira, 11, para enfrentar o Brasília-DF, na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal. No jogo de encerramento do primeiro turno da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion chegou a ficar com 16 pontos de desvantagem no primeiro tempo, reagiu na etapa final, mas acabou derrotado pelo lanterna da Liga por 82 a 75.

Embalado pela vitória histórica diante do Cerrado-DF, o Fortaleza BC sentiu os desfalques no jogo contra o Brasília e não conseguiu repetir a boa atuação da última rodada. Felipe Ribeiro, Suallison, Granberry, Holloway e Morillo testaram positivo para Covid-19 e desfalcaram o time cearense no confronto.

Os alas Pedro Teruel e Mãozinha foram os maiores pontuadores do time cearense, com 16 pontos marcados na partida. Destaque para o camisa 45 tricolor, responsável por 13 rebotes durante o confronto. O cestinha do jogo foi o ala Basílio, da equipe mandante, com 18 pontos.

O jogo começou equilibrado, mas eficiência do Brasília nas cestas de 2 pontos (66%) garantiu a vitória dos donos da casa no primeiro quarto por 21 a 18. No segundo período, a equipe da capital federal contou com o amplo domínio nos rebotes ofensivos (13 a 6) para vencer a parcial por 26 a 15 e ir ao intervalo com vantagem de 14 pontos no placar: 47 a 33.

O Fortaleza voltou melhor para o segundo tempo e venceeu o terceiro e quarto períodos com parciais de 18 a 14 e 24 a 21. Com boas atuações do pivô Ansaloni e do armador Davi Rosseto. a equipe tricolor chegou a diminuir a diferença para três pontos, mas perdeu fôlego no final da partida e acabou derrotado por 82 a 75.

Com o resultado, a equipe tricolor chegou à décima derrota em 16 jogos disputados na competição e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, com apenas 37,5% de aproveitamento. Já a equipe da capital federal segue na lanterna da Liga, com apenas três vitórias em 16 partidas e 18,7% de aproveitamento.

O Carcalaion fará uma pausa de duas semanas e só voltará às quadras no dia 26 de janeiro, às 19 horas, quando enfrenta a Unifacisa-PB, em Campo Grande (PB). Já o Brasília jogará mais uma vez dentro de casa. A equipe brasiliense recebe o São Paulo-SP no dia 25, às 20 horas.



