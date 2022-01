Em jogo histórico com quatro prorrogações, Fortaleza BC bate o Cerrado por 126 a 122

Carcalaion conquista a sua primeira vitória fora de casa em uma partida que durou mais de três horas; Morillo e Davi Rosetto foram os cestinhas do jogo, enquanto Mãozinha se destacou nos rebotes

O Fortaleza Basquete Cearense conquistou uma vitória histórica neste domingo, 9, ao bater o Cerrado-DF, fora de casa, por 126 a 122, em um duelo que teve quatro prorrogações e mais de três horas de duração. Foi a primeira vitória do Carcalaion fora de casa, que chega ao seu sexto triunfo no NBB e alcança a 11ª colocação, se colocando em zona de playoffs a um jogo do fim do primeiro turno.

Para a partida, o técnico Alberto Bial continuou com as mesmas ausências do jogo contra o Franca, Granberry, Suallison e Felipe Ribeiro, que testaram positivo para Covid-19 e nem viajaram para Brasília.

Com os importantes desfalques, Morillo e Davi Rosetto foram os dois principais cestinhas da partida, com 32 e 31 pontos, respectivamente. Mãozinha também se destacou com 23 rebotes.

O Fortaleza BC volta a quadra na próxima terça-feira, 11, às 20 horas, contra o Brasília, para o último jogo do primeiro turno do NBB.

O jogo

O Cerrado começou melhor no jogo, dominando todo o primeiro tempo e levando o jogo para o intervalo em 41 a 33.

No começo do segundo tempo, o time de Brasília continuou melhor e chegou a abrir 16 pontos de vantagem. Mas o Fortaleza Basquete Cearense começou uma reação e tirou boa vantagem no terceiro quarto, levando o jogo para o último período só três pontos atrás.

No último quarto do tempo normal, o Carcalaion chegou a virar o jogo, mas nos segundos finais, tomou o empate e a partida terminou em 78 a 78, levando o confronto para a prorrogação.

No tempo extra, o jogo seguiu muito equilibrado e nenhuma equipe conseguiu a abrir uma vantagem muito grande. A primeira prorrogação acabou com o placar em 92 a 92.

Depois, o jogo continuou da mesma forma e continuou empatado por mais duas prorrogações. A segunda terminou 103 a 103, e a terceira, 112 a 112.

Na quarta prorrogação, o Fortaleza BC conseguiu abrir uma vantagem um pouco maior, e selou o resultado nos minutos finais em 126 a 122.

