Com casos de Covid-19, Rio Claro desiste da partida e Fortaleza BC vence por W.O

O jogo entre Fortaleza Basquete Cearense e Rio Claro-SP, que deveria ser disputado na próxima segunda-feira, 3, não irá acontecer. A equipe paulista está com um número elevado de testes positivos para Covid-19 no elenco e, diante da impossibilidade de competir, solicitou a aplicação de "W.O especial", acatada pela Liga Nacional de Basquete, o que garantiu a vitória da partida ao Carcalaion.

O anúncio da desistência do Rio Claro-SP aconteceu através de uma nota oficial do NBB. Além do jogo contra o Fortaleza BC, os paulistas também não entrarão em quadra diante do UNIFACISA pelo mesmo motivo, acarretando em um novo W.O.

Sobre o assunto Fortaleza Basquete Cearense terá investimento de R$ 400 mil para 2022

Fortaleza encara concorrência e negocia empréstimo de Nathan, do Atlético-MG

Renova ou não? Sem contrato, Marcelo Boeck segue em pauta no Fortaleza para 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da situação, o Rio Claro-SP receberá um ponto pela derrota nas duas partidas, com os seguintes placares para fins de classificação: Fortaleza Basquete Cearense 20 x 0 Rio Claro Basquete; UNIFACISA 20 x 0 Rio Claro Basquete.

"O Fortaleza Basquete Cearense se solidariza com a equipe do Rio Claro, ao tempo que reforça o momento de cuidado e prosseguimento das medidas e exigências sanitárias para a Covid-19", disse o clube tricolor através de nota publicada no site oficial.

Sobre o reembolso dos ingressos adquiridos para o confronto, o Fortaleza garantiu que as compras realizadas de forma on-line serão estornados automaticamente da fatura do cartão e o comprovante será encaminhado diretamente para o e-mail do torcedor. Já para quem comprou a entrada em dinheiro, será necessário retornar à loja com o ingresso para que seja feito o ressarcimento.

O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras na próxima quarta-feira, 5, diante do do líder da competição, Franca-SP, às 20h45min, no Centro de Formação Olímpica (CFO).



Tags