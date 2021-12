Fortaleza BC vence Corinthians por 78 a 66 e chega a 2ª vitória consecutiva no NBB

Com grande atuação do norte-americano Desmond Holloway, maior pontuador da equipe no jogo, com 21 pontos, o Carcalaion foi superior durante a maior parte do jogo e venceu o Timão no ginásio do Centro de Formação Olímpica

O Fortaleza Basquete Cearense voltou à quadra na tarde deste sábado, 11, no Centro de Formação Olímpica (CFO), onde recebeu o Corinthians-SP, pela décima rodada da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Superior durante a maior parte do confronto, o Carcalaion não teve dificuldades para vencer a equipe paulista por 78 a 66.

Com o resultado, a equipe tricolor ultrapassou o Timão, repetiu a dobradinha de vitórias diante do seu torcedor e chegou à segunda vitória consecutiva na Liga. Agora o FBC soma quatro vitórias em dez jogos na competição.

Maior pontuador da equipe no confronto, com 21 pontos computados, o norte-americano Desmond Holloway repetiu a ótima atuação que teve contra o Paulistano, na última quinta-feira, 9, e foi o destaque na partida deste sábado. O armador Davi Rosseto, com 18 pontos e três assistências, e o estreante Mãozinha, responsável por oito rebotes, também tiveram boas atuações. Pelo lado do Corinthians, o destaque foi o ala Alejandro Fuller, cestinha do jogo, com 22 pontos anotados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o apoio de 655 torcedores nas arquibancadas do CFO, o Carcalaion saiu na frente com uma cesta de três pontos de Holloway. A equipe tricolor chegou a abrir cinco pontos de vantagem no período, mas caiu de produção e acabou derrotada no primeiro quarto por 16 a 12.

Sob o comando de Davi Rosseto e bela atuação de todo o time, a equipe do técnico Alberto Bial reagiu no segundo quarto, com parcial de 25 a 16 e terminou o primeiro tempo com vantagem de cinco pontos no placar: 37 a 32.

Na volta do intervalo, o Carcalaion seguiu superior na partida e venceu o Timão no terceiro quarto por 19 a 17. Holloway, com 100% de aproveitamentos nos arremessos de dois pontos (3/3), e Mãozinha, com quatro rebotes e seis pontos anotados no período, foram os melhores em quadra.

Com vantagem de sete pontos no placar, o FBC administrou o resultado e seguiu forte no ataque com Richard Granberry para vencer o último quarto por 22 a 17 e fechar o confronto em 78 a 66.

O próximo compromisso da equipe cearense na competição será contra o Minas, no dia 19 de dezembro, às 11 horas, no ginásio da Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG). Já o Corinthians, volta à quadra na próxima segunda-feira, 13, às 19 horas. A equipe paulista joga mais uma vez fora de casa, desta vez contra a Unifacisa-PB.



Tags