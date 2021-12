Fortaleza BC bate o Paulistano na prorrogação e volta a vencer no NBB

Sob o brilho do dominicano Morillo e dos norte-americanos Holloway e Granberry, cestinhas do jogo, Carcalaion empatou o jogo na última cesta e venceu equipe paulista no quarto adicional por 72 a 69

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) recebeu o Paulistano-SP na noite desta quinta-feira, 9, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), pela nona rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Em duelo emocionante, o Carcalaion contou com arremesso de três pontos do ala Morillo na última cesta do jogo para levar a partida para a prorrogação e vencer a equipe alvirrubra por 72 a 69.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Alberto Bial chega à terceira vitória em nove jogos na competição. O time cearense fez bom primeiro tempo e contou com noite inspirada dos jogadores estrangeiros. O dominicano Morillo e os norte-americanos Holloway e Granberry foram os cestinhas do confronto, com 16 pontos. A boa atuação do trio garantiu o resultado positivo diante dos 256 torcedores presentes no ginásio.

No primeiro e segundo quarto, o Tricolor foi superior ao adversário, venceu com parciais de 18 a 11 e 16 a 14 e foi para o intervalo com vantagem de nove pontos no placar: 34 a 25. A equipe paulista reagiu no segundo tempo, conseguiu igualar as ações e bateu o Carcalaion no terceiro período por 23 a 15, mas o time cearense ainda se manteve à frente do placar com 49 a 48.

No quarto período, o Paulistano seguiu melhor no duelo e vencia o jogo por 63 a 60 restando apenas 12 segundos para o fim, mas o arremesso certeiro de Morillo na última cesta da partida levou o confronto para a prorrogação: 63 a 63.

No quarto adicional, o FBC venceu por 9 a 6 e garantiu o triunfo sobre a equipe paulista por 72 a 69. O destaque da prorrogação foi o ala Sualisson, responsável por cinco dos nove pontos do FBC no período.

O próximo compromisso do Carcalaion no NBB será diante do Corinthians-SP, no sábado, 11, às 16h10min, novamente no CFO, pela décima rodada da Liga. No mesmo dia, às 19 horas, o Paulistano joga mais uma vez fora de casa, desta vez contra a Unifacisa-PB.

