Mirassol x Vasco ao vivo: onde assistir e resultado em tempo real

Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo e acompanhar o resultadoVeja onde assistir a Mirassol x Vasco ao vivo hoje e acompanhe o resultado em tempo real pelo Brasileirão
Vasco e Mirassol estreiam no Brasileirão 2026. Confira abaixo onde assistir ao vivo à transmissão do jogo que acontece hoje, quinta-feira, 29 de janeiro (29/01), em São Paulo.
A partida está prevista para começar às 20 horas (horário de Brasília).
Onde assistir Mirassol x Vasco ao vivo hoje
- SporTV
- Premiere
- YouTube Vasco TV (sem imagens do jogo)
Você pode acompanhar Mirassol x Vasco ao vivo hoje pela transmissão oficial do YouTube Vasco TV, sem imagens, disponível no player abaixo.
Como chega o Vasco?
O Vasco começa o Brasileirão sem os dois artilheiros da edição anterior. Tanto Vegetti, quanto Rayan, que marcaram 14 gols na edição anterior, foram embora. Portanto, o Cruz-Maltino entra na competição como uma verdadeira incógnita.
A base se manteve e alguns reforços chegaram, como Marino e Brenner. No entanto, ainda não dá para dizer que o time melhorou e isso será necessário. Afinal de contas, no ano passado, o Vasco terminou o Brasileirão na 14ª posição, com 45 pontos, 22 a menos que o Mirassol.
Mirassol x Vasco: data, horário, local, escalações e arbitragem
- Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
- Data e horário: 29/01/2026 (quinta), às 20h (de Brasília)
- Local: Maião, em Mirassol (SP)
Mirassol
Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon;Galeano, Alesson e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
- Árbitro: Pierry Dias dos Santos
- Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Brasileirão Série A 2026
O Campeonato Brasileiro da Série A 2026, o Brasileirão, começou nesta quinta-feira, 28. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a tabela completa de todos os jogos da competição e divulgou alterações no regulamento.
Na atual edição, 20 clubes disputarão o título e a permanência na Série A. Durante as 38 rodadas, com partidas de ida e volta, a posição dos times na tabela irá variar de acordo com os pontos acumulados. Vence quem tiver ocupar o topo e os quatro últimos times serão rebaixados.
Confira, abaixo, tudo o que você precisa saber para a estreia do campeonato.
Brasileirão Série A 2026: jogos da semana
Pela primeira vez na história, o Brasileirão começará em janeiro. O torneio atual também atinge outro marco: com 308 dias de duração, é a edição mais extensa já registrada.
Em decorrência da Copa do Mundo 2026, campeonato sofrerá uma pausa após a 18ª rodada, marcada para maio, e retornará apenas em julho.
A primeira rodada do torneio aconteceu dia 28 de fevereiro e continua hoje, 29. Confira as datas, horários e estádios dos jogos de estreia:
1ª rodada
(28/01)
- Atlético-MG x Palmeiras – 19:00 (Arena MRV)
- Internacional x Athletico-PR – 19:00 (Beira-Rio)
- Coritiba x Red Bull Bragantino – 19:00 (Couto Pereira)
- Vitória x Remo – 19:00 (Barradão)
- Fluminense x Grêmio – 19:30 (Maracanã)
- Corinthians x Bahia – 20:00 (Vila Belmiro)
- Chapecoense x Santos – 20:00 (Arena Condá)
- São Paulo x Flamengo – 21:30 (Morumbis)
(29/01)
- Mirassol x Vasco – 20:00 (Maião)
- Botafogo x Cruzeiro – 21:30 (Nilton Santos)
Leia mais
Brasileirão 2026: novidades no regulamento
Além do prêmio, que ainda não foi divulgado, e a possível permanência na série A, o torneio garante também vagas para a Libertadores 2027. Nessa edição, serão apenas cinco vagas, e não seis, dividas em:
- quatro vagas diretas
- uma para a frase preliminar
Outra mudança feita foi no limite de partidas para que jogadores sejam transferidos de clubes. Antes, o atleta precisava ter participado no máximo de seis jogos, agora, o limite passa a ser 12.
O impedimento semiautomático também é uma novidade, que foi adotado pela CBF a partir de 2026. Em um sistema de câmeras instaladas ao redor do campo e sensores dentro da bola, o VAR estará mais preciso durante a temporada.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente