Mirassol x Vasco ao vivo: onde assistir e resultado em tempo real

Vasco e Mirassol estreiam no Brasileirão 2026. Confira abaixo onde assistir ao vivo à transmissão do jogo que acontece hoje, quinta-feira, 29 de janeiro (29/01), em São Paulo. A partida está prevista para começar às 20 horas (horário de Brasília).

Onde assistir Mirassol x Vasco ao vivo hoje SporTV

Premiere

YouTube Vasco TV (sem imagens do jogo) Você pode acompanhar Mirassol x Vasco ao vivo hoje pela transmissão oficial do YouTube Vasco TV, sem imagens, disponível no player abaixo. Como chega o Vasco? O Vasco começa o Brasileirão sem os dois artilheiros da edição anterior. Tanto Vegetti, quanto Rayan, que marcaram 14 gols na edição anterior, foram embora. Portanto, o Cruz-Maltino entra na competição como uma verdadeira incógnita.

A base se manteve e alguns reforços chegaram, como Marino e Brenner. No entanto, ainda não dá para dizer que o time melhorou e isso será necessário. Afinal de contas, no ano passado, o Vasco terminou o Brasileirão na 14ª posição, com 45 pontos, 22 a menos que o Mirassol. Mirassol x Vasco: data, horário, local, escalações e arbitragem

Campeonato Brasileiro – 1ª rodada

Data e horário: 29/01/2026 (quinta), às 20h (de Brasília)

Local: Maião, em Mirassol (SP) Mirassol Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon;Galeano, Alesson e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes Vasco Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga Brasileirão Série A 2026 O Campeonato Brasileiro da Série A 2026, o Brasileirão, começou nesta quinta-feira, 28. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a tabela completa de todos os jogos da competição e divulgou alterações no regulamento. Na atual edição, 20 clubes disputarão o título e a permanência na Série A. Durante as 38 rodadas, com partidas de ida e volta, a posição dos times na tabela irá variar de acordo com os pontos acumulados. Vence quem tiver ocupar o topo e os quatro últimos times serão rebaixados.