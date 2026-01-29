Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x Vasco ao vivo: onde assistir e resultado em tempo real

Thadeu Braga Editor-chefe de Audiência e Distribuição
Vasco e Mirassol estreiam no Brasileirão 2026. Confira abaixo onde assistir ao vivo à transmissão do jogo que acontece hoje, quinta-feira, 29 de janeiro (29/01), em São Paulo.

A partida está prevista para começar às 20 horas (horário de Brasília).

Onde assistir Mirassol x Vasco ao vivo hoje

  • SporTV
  • Premiere
  • YouTube Vasco TV (sem imagens do jogo)

Você pode acompanhar Mirassol x Vasco ao vivo hoje pela transmissão oficial do YouTube Vasco TV, sem imagens, disponível no player abaixo.

Como chega o Vasco?

O Vasco começa o Brasileirão sem os dois artilheiros da edição anterior. Tanto Vegetti, quanto Rayan, que marcaram 14 gols na edição anterior, foram embora. Portanto, o Cruz-Maltino entra na competição como uma verdadeira incógnita.

A base se manteve e alguns reforços chegaram, como Marino e Brenner. No entanto, ainda não dá para dizer que o time melhorou e isso será necessário. Afinal de contas, no ano passado, o Vasco terminou o Brasileirão na 14ª posição, com 45 pontos, 22 a menos que o Mirassol.

Mirassol x Vasco: data, horário, local, escalações e arbitragem

  • Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
  • Data e horário: 29/01/2026 (quinta), às 20h (de Brasília)
  • Local: Maião, em Mirassol (SP)

Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon;Galeano, Alesson e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

  • Árbitro: Pierry Dias dos Santos
  • Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Brasileirão Série A 2026

O Campeonato Brasileiro da Série A 2026, o Brasileirão, começou nesta quinta-feira, 28. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a tabela completa de todos os jogos da competição e divulgou alterações no regulamento.

Na atual edição, 20 clubes disputarão o título e a permanência na Série A. Durante as 38 rodadas, com partidas de ida e volta, a posição dos times na tabela irá variar de acordo com os pontos acumulados. Vence quem tiver ocupar o topo e os quatro últimos times serão rebaixados.

 

Confira, abaixo, tudo o que você precisa saber para a estreia do campeonato.

Brasileirão Série A 2026: jogos da semana

Pela primeira vez na história, o Brasileirão começará em janeiro. O torneio atual também atinge outro marco: com 308 dias de duração, é a edição mais extensa já registrada.

Em decorrência da Copa do Mundo 2026, campeonato sofrerá uma pausa após a 18ª rodada, marcada para maio, e retornará apenas em julho.

A primeira rodada do torneio aconteceu dia 28 de fevereiro e continua hoje, 29. Confira as datas, horários e estádios dos jogos de estreia:

1ª rodada

(28/01)

  • Atlético-MG x Palmeiras – 19:00 (Arena MRV)
  • Internacional x Athletico-PR – 19:00 (Beira-Rio)
  • Coritiba x Red Bull Bragantino – 19:00 (Couto Pereira)
  • Vitória x Remo – 19:00 (Barradão)
  • Fluminense x Grêmio – 19:30 (Maracanã)
  • Corinthians x Bahia – 20:00 (Vila Belmiro)
  • Chapecoense x Santos – 20:00 (Arena Condá)
  • São Paulo x Flamengo – 21:30 (Morumbis)

(29/01)

  • Mirassol x Vasco – 20:00 (Maião)
  • Botafogo x Cruzeiro – 21:30 (Nilton Santos)

Brasileirão 2026: novidades no regulamento 

Além do prêmio, que ainda não foi divulgado, e a possível permanência na série A, o torneio garante também vagas para a Libertadores 2027. Nessa edição, serão apenas cinco vagas, e não seis, dividas em:

  • quatro vagas diretas
  • uma para a frase preliminar

Outra mudança feita foi no limite de partidas para que jogadores sejam transferidos de clubes. Antes, o atleta precisava ter participado no máximo de seis jogos, agora, o limite passa a ser 12.

O impedimento semiautomático também é uma novidade, que foi adotado pela CBF a partir de 2026. Em um sistema de câmeras instaladas ao redor do campo e sensores dentro da bola, o VAR estará mais preciso durante a temporada.

