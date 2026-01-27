Brasileirão-2026: participantes, favoritos, surpresas e onde assistir

Brasileirão-2026: participantes, favoritos, surpresas e onde assistirPontapé inicial do Campeonato Brasileiro está vai ocorrer em 28 de janeiro e a conclusão do campeonato será no dia 2 de dezembro
Um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, o Campeonato Brasileiro de 2026 vai começar. O pontapé inicial do Brasileirão será nesta quarta (28) e vai até 2 de dezembro. Prolongada por conta da Copa do Mundo-2026 e também do novo calendário pelo próximo quadriênio 2026/2029, a Série A terá as 38 rodadas espalhadas ao longo de exatos 10 meses e quatro dias.
O torneio, aliás, terá uma paralisação de 50 dias, entre a 17ª e a 18ª rodada, para a Copa-2026. Ele será interrompido em 1º de junho e retomado em 22 de julho, apenas três dias depois da decisão da competição de futebol mais importante do mundo. Neste sentido, o Jogada10 faz uma parte da apresentação do Brasileirão-2026.
Clubes da Série A 2026
A começar com a lista de participantes do Brasileirão. A distribuição regional evidencia o domínio do Sudeste, que concentra 12 times, seguido do Sul (5), Nordeste (2) e Norte (1). O Remo, aliás, recolocou a região Norte na elite após mais de duas décadas.
Clubes: Athletico‑PR, Atlético‑MG, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória
Os maiores campeões
Palmeiras – 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)
Santos e Flameengo – 8 títulos
Corinthians – 7 títulos
São Paulo – 6
Cruzeiro, Fluminense, Vasco – 4 títulos cada
Internacional, Botafogo, Atlético‑MG – 3 títulos cada
Bahia e Grêmio – 2 títulos cada
Sport, Coritiba, Athletico‑PR, Guarani – 1 título cada
Favoritos
Dono do elenco mais valioso do futebol sul-americano e campeão de quase tudo em 2025, o Flamengo, portanto, conseguiu manter o seu treinador, Filipe Luís, e saiu ileso da janela de transferências. Além disso, contratou o zagueiro Vitão (ex-Internacional) e encaminhou a chegada de Lucas Paquetá, aquisição de peso que eleva ainda mais a qualidade das opções de meio-campo da equipe. Por todos esses fatores, o Rubro-Negro, assim, é novamente franco favorito ao título nacional em 2026.
Na cola, Cruzeiro e Palmeiras seguem como potenciais perseguidores do Rubro-Negro. A Raposa manteve a base do forte elenco de 2025 e ainda trouxe Gerson, uma das grandes contratações do futebol brasileiro neste ano, e ainda fechou com um treinador que conhece os “meandros” caminhos desta competição: Tite. Por fim, o Alviverde tem a seu favor a mentalidade vencedora, o plantel competitivo e o fato de chegar ao novo ano “mordido” pela falta de taças no ano anterior. Além disso, o técnico Abel Ferreira reforçou ainda mais seu compromisso e renovou com o clube até o fim de 2027.
Surpresas
Como todo Brasileirão, há possibilidade de surpresas. O Mirassol foi a equipe que surpreender em 2025 e pode manter o mesmo nível. Já seria algo inédito se o time mantivesse o mesmo nível, já que passou por uma reformulação do plantel.
O Grêmio também pode entrar nesse balaio. O clube tem como principal surpresa e estratégia a reformulação do elenco sob o comando do técnico Luís Castro. Além disso, focou contratações de peso para elevar o patamar da equipe após um 2025 considerado mediano. O clube busca mesclar “nomes cascudos” com jovens promessas.
Quem pode deixar a desejar
Clubes recém-promovidos da Série B costumam sentir a mudança de realidade quando chegam à elite nacional, porém o Mirassol fugiu à regra na temporada passada. Neste sentido, o Remo, que não disputava a Série A desde 1994, pode voltar à Série B. Além disso, o time paraense perdeu o destaque de sua campanha no acesso: Pedro Rocha, que fechou com o Coritiba.
A parte financeira também é algo que pode afetar diretamente o rendimento dentro de campo. A carismática Chapecoense também entra neste quesito e tende a lutar contra o rebaixamento. Já o Athletico-PR é uma espécie de incógnita: tem “casca” de Série A e um orçamento maior, mas ainda não convence os torcedores.
Clubes que permaneceram “por um triz” na elite em 2025 também chegam ao novo ano como sinal de alerta ligado. Internacional e Vitória preocupam suas respectivas torcidas, assim como Santos e Vasco, que iniciaram a nova temporada com os velhos problemas de sempre. O Cruz-Maltino, entretanto, se reforçou bem, sendo Hinestroza como um dos destaqes, e pode ficar no meio de tabela.
Times-base no Brasileirão
Atlético: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco e Maycon (Victor Hugo); Cuello, Bernard, Dudu; Hulk.
Athletico: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Jadson, Portilla, Felipinho e Bruno Zapelli; Kevin Viveros e Julimar.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier e Kanu; Acevedo, Erick, Michel Araújo, Ademir e Luciano Juba; Iago e Willian José.
Botafogo: Neto; Barboza, Newton e Bastos; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Artur, Montoro e Arthur Cabral.
Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Italo.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Bruno Henrique.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e Everaldo.
Mais times
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Arthur, Edenilson e Cristaldo; Tetê, Carlos Vinícius e Enamorado.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei; Thiago Maia, Rodrigo Villagra e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Vitinho.
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Yuri Lara, Shaylon e Lucas Mugni; Alesson e André Luís.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Red Bull Bragantino: Cleiton; Agustin Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.
Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Klaus, Léo Andrade e Sávio; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Patrick; Yago Pikachu, João Pedro e Nicolás Ferreira.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícus, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Rollheiser, Gabigol e Barreal.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura, Calleri e Luciano.
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros, Philippe Coutinho, Andrés Gómez, Nuno Moreira (Hinestroza) e GB.
Vitória: Gabriel Vasconcellos; Matheuzinho, Camutanga e Riccieli; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Estádios com grama sintética
A polêmica de toda temporada é o gramado: utilizar a grama sintético ou a natural. Alguns jogadores entendem que utilizar grama sintética está mais propício a lesões, mas não tem nada confirmado. Assim, Athletico-PR (Arena da Baixada), Atlético-MG (Arena MRV), Botafogo (Nilton Santos), Chapecoense (Arena Condá) e Palmeiras (Allianz Parque) são times que utilizam o gramado sintético. O restante dos clubes utiliza grama híbrida ou completamente natural.
O assunto causa debates no futebol brasileiro. No início de 2025, um grupo de jogadores que atuaram no país se uniu em um movimento pedindo o fim dos gramados sintéticos. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Philippe Coutinho, Lucas, Alan Patrick e Gabigol estavam entre eles.
Clubes que têm estádios com grama artificial, entretanto, costumam rebater os argumentos e dizem que “não há qualquer comprovação científica de que o piso aumente o risco de lesões nos atletas”. O tema deve voltar com força em 2026.
Briga pela artilharia
A disputa pela artilharia promete ser acirrada em 2026 pela quantidade de atacantes valiosos do futebol brasileiro. Pedro, do Flamengo, é um forte candidato ao posto de goleador máximo da Série A, se conseguir permanecer saudável durante a temporada 2026. O aspecto físico tem sido a grande “questão” da carreira do camisa 9 rubro-negro. No Atlético, Hulk, apesar da idade, é um dos atacantes que mantém regularidade a cada e também pode entrar nessa lista.
Vitor Roque (Palmeiras), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Carlos Vinícius (Grêmio) também são apostas interessantes e chegam prestigiados ao Brasileirão 2026. No Fluminense, John Kennedy também é um dos nomes que pode surgir por fora, além disso ser solução para o problema do Tricolor.
Onde assistir
TV aberta:
• 2 ou 3 jogos por rodada na Globo para praças diferentes;
• 1 jogo por rodada na Record para todo o Brasil.
TV fechada:
• 1, 2 ou 3 jogos por rodada no SporTV.
YouTube:
• 1 jogo por rodada na CazéTV (o mesmo da Record);
• 1 jogo por rodada na GETV (um dos exibidos pela Globo).
Streaming:
• 1 jogo exclusivo por rodada no Amazon Prime Video.
Pay-per-view:
• 9 jogos por rodada no Premiere (todos menos o do Prime Video).
Rodadas iniciais do Brasileirão
1ª rodada
28 de janeiro
Atlético-MG x Palmeiras – 19 horas – Arena MRV
Internacional x Athletico-PR – 19 horas – Beira-Rio
Coritiba x Red Bull Bragantino – 19 horas – Couto Pereira
Vitória-BA x Remo – 19 horas – Barradão
Fluminense x Grêmio – 19h30 – Maracanã
Mirassol x Vasco – 20 horas – Maião
Chapecoense x Santos – 20 horas – Arena Condá
São Paulo x Flamengo – 21h30 – Morumbis
29 de janeiro
Corinthians x Bahia – 20h30 – Neo Química Arena
Botafogo x Cruzeiro – 21h30 – Nilton Santos
2ª rodada
4 de fevereiro
Flamengo x Internacional – 19 horas – Maracanã
Red Bull Bragantino x Atlético-MG – 19 horas – Cícero de Souza Marques
Santos x São Paulo – 20 horas – Vila Belmiro
Remo x Mirassol – 20 horas – Mangueirão
Palmeiras x Vitória – 21h30 – Arena Barueri
Grêmio x Botafogo – 21h30 – Arena do Grêmio
5 de fevereiro
Bahia x Fluminense – 19 horas – Arena Fonte Nova
Vasco x Chapecoense – 20 horas – São Januário
Cruzeiro x Coritiba – 21h30 – Mineirão
Athletico-PR x Corinthians – 19h30 – Arena da Baixada
3ª rodada
10 de fevereiro
Vitória x Flamengo – 21h30 – Barradão
11 de fevereiro
Mirassol x Cruzeiro – 19 horas – José M. C. Maia
Chapecoense x Coritiba – 19 horas – Arena Condá
Atlético-MG x Remo – 20 horas – Arena MRV
Vasco x Bahia – 21h30 – São Januário
São Paulo x Grêmio – 21h30 – Morumbis
12 de fevereiro
Athletico-PR x Santos – 19 horas – Arena da Baixada
Fluminense x Botafogo – 19h30 – Maracanã
Corinthians x Red Bull Bragantino – 20 horas – Neo Química Arena
Internacional x Palmeiras – 21h30 – Beira-Rio
4ª rodada
25 de fevereiro
Red Bull Bragantino x Athletico-PR – 19 horas – Cícero de Souza Marques
Remo x Internacional – 19 horas – Mangueirão
Cruzeiro x Corinthians – 20 horas – Mineirão
Grêmio x Atlético-MG – 21h30 – Arena do Grêmio
Palmeiras x Fluminense – 21h30 – Arena Barueri
26 de fevereiro
Santos x Vasco – 19 horas – Vila Belmiro
Coritiba x São Paulo – 20 horas – Couto Pereira
Data a definir
Bahia x Chapecoense – Arena Fonte Nova
Botafogo x Vitória – Nilton Santos
Flamengo x Mirassol – Maracanã
5ª rodada
10 de março
Mirassol x Santos – 21h30 – José M. C. Maião
11 de março
Atlético-MG x Internacional – 19 horas – Arena MRV
Athletico-PR x Botafogo – 19 horas – Arena da Baixada
Bahia x Vitória – 20 horas – Arena Fonte Nova
Flamengo x Cruzeiro – 21h30 – Maracanã
Corinthians x Coritiba – 21h30 – Neo Química Arena
12 de março
Remo x Fluminense – 19 horas – Mangueirão
Vasco x Palmeiras – 19h30 – São Januário
São Paulo x Chapecoense – 20 horas – Morumbis
Grêmio x Red Bull Bragantino – 21h30 – Arena do Grêmio
6ª rodada
14 de março
Vitória x Atlético-MG – 18h30 – Barradão
Botafogo x Flamengo – 20h30 – Nilton Santos
15 de março
Fluminense x Athletico-PR – 16 horas – Maracanã
Santos x Corinthians – 16 horas – Vila Belmiro
Internacional x Bahia – 16 horas – Beira-Rio
Palmeiras x Mirassol – 18h30 – Allianz Parque
Coritiba x Remo – 18h30 – Couto Pereira
Red Bull Bragantino x São Paulo – 20h30 – Cícero de Souza Marques
Cruzeiro x Vasco – 20h30 – Mineirão
16 de março
Chapecoense x Grêmio – 20 horas – Arena Condá
7ª rodada
18 de março
Bahia x Red Bull Bragantino – 19 horas – Arena Fonte Nova
Palmeiras x Botafogo – 19 horas – Allianz Parque
Athletico-PR x Cruzeiro – 19h30 – Arena da Baixada
Atlético-MG x São Paulo – 20 horas – Arena MRV
Mirassol x Coritiba – 20 horas – Maião
Santos x Internacional – 21h30 – Vila Belmiro
Vasco x Fluminense – 21h30 – a definir
19 de março
Grêmio x Vitória – 19 horas – Arena do Grêmio
Flamengo x Remo – 20 horas – Maracanã
Chapecoense x Corinthians – 21h30 – Arena Condá
8ª rodada
21 de março
Red Bull Bragantino x Botafogo – 16 horas – Cícero de Souza Marques
Fluminense x Atlético-MG – 18h30 – Maracanã
São Paulo x Palmeiras – 21 horas – Morumbis
22 de março
Vasco x Grêmio – 16 horas – São Januário
Cruzeiro x Santos – 16 horas – Mineirão
Athletico-PR x Coritiba – 16 horas – Arena da Baixada
Remo x Bahia – 16 horas – Mangueirão
Internacional x Chapecoense – 18h30 – Beira-Rio
Vitória x Mirassol – 18h30 – Barradão
Corinthians x Flamengo – 20h30 – Neo Química Arena
