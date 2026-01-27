Brasileirão-2026: participantes, favoritos, surpresas e onde assistir

Pontapé inicial do Campeonato Brasileiro está vai ocorrer em 28 de janeiro e a conclusão do campeonato será no dia 2 de dezembro / Crédito: Jogada 10

Um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, o Campeonato Brasileiro de 2026 vai começar. O pontapé inicial do Brasileirão será nesta quarta (28) e vai até 2 de dezembro. Prolongada por conta da Copa do Mundo-2026 e também do novo calendário pelo próximo quadriênio 2026/2029, a Série A terá as 38 rodadas espalhadas ao longo de exatos 10 meses e quatro dias. LEIA MAIS: Brasileirão-2026: regulamento, novidades, mudanças e mais

O torneio, aliás, terá uma paralisação de 50 dias, entre a 17ª e a 18ª rodada, para a Copa-2026. Ele será interrompido em 1º de junho e retomado em 22 de julho, apenas três dias depois da decisão da competição de futebol mais importante do mundo. Neste sentido, o Jogada10 faz uma parte da apresentação do Brasileirão-2026.

Clubes da Série A 2026 A começar com a lista de participantes do Brasileirão. A distribuição regional evidencia o domínio do Sudeste, que concentra 12 times, seguido do Sul (5), Nordeste (2) e Norte (1). O Remo, aliás, recolocou a região Norte na elite após mais de duas décadas. Clubes: Athletico‑PR, Atlético‑MG, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória Os maiores campeões Palmeiras – 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Santos e Flameengo – 8 títulos

Corinthians – 7 títulos

São Paulo – 6

Cruzeiro, Fluminense, Vasco – 4 títulos cada

Internacional, Botafogo, Atlético‑MG – 3 títulos cada

Bahia e Grêmio – 2 títulos cada

Sport, Coritiba, Athletico‑PR, Guarani – 1 título cada

Favoritos Dono do elenco mais valioso do futebol sul-americano e campeão de quase tudo em 2025, o Flamengo, portanto, conseguiu manter o seu treinador, Filipe Luís, e saiu ileso da janela de transferências. Além disso, contratou o zagueiro Vitão (ex-Internacional) e encaminhou a chegada de Lucas Paquetá, aquisição de peso que eleva ainda mais a qualidade das opções de meio-campo da equipe. Por todos esses fatores, o Rubro-Negro, assim, é novamente franco favorito ao título nacional em 2026. Na cola, Cruzeiro e Palmeiras seguem como potenciais perseguidores do Rubro-Negro. A Raposa manteve a base do forte elenco de 2025 e ainda trouxe Gerson, uma das grandes contratações do futebol brasileiro neste ano, e ainda fechou com um treinador que conhece os “meandros” caminhos desta competição: Tite. Por fim, o Alviverde tem a seu favor a mentalidade vencedora, o plantel competitivo e o fato de chegar ao novo ano “mordido” pela falta de taças no ano anterior. Além disso, o técnico Abel Ferreira reforçou ainda mais seu compromisso e renovou com o clube até o fim de 2027. Surpresas Como todo Brasileirão, há possibilidade de surpresas. O Mirassol foi a equipe que surpreender em 2025 e pode manter o mesmo nível. Já seria algo inédito se o time mantivesse o mesmo nível, já que passou por uma reformulação do plantel.

O Grêmio também pode entrar nesse balaio. O clube tem como principal surpresa e estratégia a reformulação do elenco sob o comando do técnico Luís Castro. Além disso, focou contratações de peso para elevar o patamar da equipe após um 2025 considerado mediano. O clube busca mesclar “nomes cascudos” com jovens promessas. Quem pode deixar a desejar Clubes recém-promovidos da Série B costumam sentir a mudança de realidade quando chegam à elite nacional, porém o Mirassol fugiu à regra na temporada passada. Neste sentido, o Remo, que não disputava a Série A desde 1994, pode voltar à Série B. Além disso, o time paraense perdeu o destaque de sua campanha no acesso: Pedro Rocha, que fechou com o Coritiba. A parte financeira também é algo que pode afetar diretamente o rendimento dentro de campo. A carismática Chapecoense também entra neste quesito e tende a lutar contra o rebaixamento. Já o Athletico-PR é uma espécie de incógnita: tem “casca” de Série A e um orçamento maior, mas ainda não convence os torcedores.

Clubes que permaneceram “por um triz” na elite em 2025 também chegam ao novo ano como sinal de alerta ligado. Internacional e Vitória preocupam suas respectivas torcidas, assim como Santos e Vasco, que iniciaram a nova temporada com os velhos problemas de sempre. O Cruz-Maltino, entretanto, se reforçou bem, sendo Hinestroza como um dos destaqes, e pode ficar no meio de tabela. Times-base no Brasileirão Atlético: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco e Maycon (Victor Hugo); Cuello, Bernard, Dudu; Hulk. Athletico: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Jadson, Portilla, Felipinho e Bruno Zapelli; Kevin Viveros e Julimar.