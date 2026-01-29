Jogos hoje (29/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (29/01/26)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). Jogos do Campeonato Brasileiro e Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Cearense

19h — Quixadá x Tirol — FCF TV (YouTube)

Jogos de hoje (29/01/26) do Brasileirão - Série A

20h — Mirassol x Vasco — SporTV e Premiere

21h30min — Botafogo x Cruzeiro — Prime Video



Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Saudita

12h — Al-Fateh x Al-Ittihad — Band Sports e GOAT (YouTube)

14h30min — Al-Qadsiah x Al-Hilal — GOAT (YouTube)



Jogos de hoje (29/01/26) da Champions League

17h — Bétis x Feyenoord — Cazé TV (YouTube)

17h — Panathinaikos x Roma — Cazé TV (YouTube)



Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Argentino

21h30min — Sarmiento x Banfield — Disney+



Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Baiano

19h15min — Bahia de Feira x Jequié — TVE BA (YouTube)



