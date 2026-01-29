Jogos hoje (29/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (29/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (29/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). Jogos do Campeonato Brasileiro e Cearense compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Cearense
- 19h — Quixadá x Tirol — FCF TV (YouTube)
Jogos de hoje (29/01/26) do Brasileirão - Série A
- 20h — Mirassol x Vasco — SporTV e Premiere
- 21h30min — Botafogo x Cruzeiro — Prime Video
Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Saudita
- 12h — Al-Fateh x Al-Ittihad — Band Sports e GOAT (YouTube)
- 14h30min — Al-Qadsiah x Al-Hilal — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (29/01/26) da Champions League
- 17h — Bétis x Feyenoord — Cazé TV (YouTube)
- 17h — Panathinaikos x Roma — Cazé TV (YouTube)
Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Argentino
- 21h30min — Sarmiento x Banfield — Disney+
Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Baiano
- 19h15min — Bahia de Feira x Jequié — TVE BA (YouTube)
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente