Jogos hoje (29/01/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira (29/01/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). Jogos do Campeonato Brasileiro e Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Cearense

  • 19h — Quixadá x Tirol — FCF TV (YouTube)

Jogos de hoje (29/01/26) do Brasileirão - Série A

  • 20h — Mirassol x Vasco — SporTV e Premiere
  • 21h30min — Botafogo x Cruzeiro — Prime Video

Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Saudita

  • 12h — Al-Fateh x Al-Ittihad  —  Band Sports e GOAT (YouTube) 
  • 14h30min — Al-Qadsiah x Al-Hilal — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (29/01/26) da Champions League

  • 17h — Bétis x Feyenoord — Cazé TV (YouTube)
  • 17h — Panathinaikos x Roma — Cazé TV (YouTube)

Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Argentino

  • 21h30min — Sarmiento x Banfield — Disney+

Jogos de hoje (29/01/26) do Campeonato Baiano 

  • 19h15min — Bahia de Feira x Jequié — TVE BA (YouTube)

