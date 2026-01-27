Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF inicia instalação de equipamentos do impedimento semiautomático

Sistema ainda não estará disponível para o início do Brasileirão, que será nesta quarta. Entidade não crava data oficial da estreia
A CBF começou, na última segunda-feira (26), a instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático. O sistema, entretanto, ainda não estará disponível para o início do Campeonato Brasileiro, que será nesta quarta-feira. Além disso, a entidade evita cravar uma rodada específica para uso da ferramenta na edição 2026 do campeonato. A informação é do “Uol”.

A instalação dos equipamentos faz parte da terceira fase da implementação do projeto, que já envolveu vistoria nos estádios. O sistema, afinal, é capaz de determinar automaticamente qual é o ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo. Um frame que será importante para definir os impedimentos com mais agilidade e precisão.

O impedimento semiautomático já é utilizado na Copa do Mundo e na Champions League, estará disponível nas temporadas de 2026 e 2027. A novidade, aliás, valerá para todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil.

A CBF estima um investimento de R$ 25 milhões no impedimento semiautomático até o fim do contrato. A entidade firmou contrato com a Genius para fornecer o aparato tecnológico e percebeu que até a Premier League, da Inglaterra, demorou a implementar na primeira temporada de anúncio de uso do sistema.

