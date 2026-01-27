CBF inicia instalação de equipamentos do impedimento semiautomático

Sistema ainda não estará disponível para o início do Brasileirão, que será nesta quarta. Entidade não crava data oficial da estreia

A CBF começou, na última segunda-feira (26), a instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático. O sistema, entretanto, ainda não estará disponível para o início do Campeonato Brasileiro, que será nesta quarta-feira. Além disso, a entidade evita cravar uma rodada específica para uso da ferramenta na edição 2026 do campeonato. A informação é do “Uol”.

A instalação dos equipamentos faz parte da terceira fase da implementação do projeto, que já envolveu vistoria nos estádios. O sistema, afinal, é capaz de determinar automaticamente qual é o ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo. Um frame que será importante para definir os impedimentos com mais agilidade e precisão.