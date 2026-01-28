Série A do Brasileirão 2026 começa: veja data, jogos e novidades

Série A do Brasileirão 2026 começa hoje: veja data, jogos e novidadesBrasileirão 2026 estreia com mudanças no regulamento e chaveamento decidido. Ao todo, 20 clubes disputaram pela taça e a vaga na Libertadores. Confira detalhes
O Campeonato Brasileiro da Série A 2026, o Brasileirão, começa nesta quinta-feira, 28. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a tabela completa de todos os jogos da competição e divulgou alterações no regulamento.
Na atual edição, 20 clubes disputarão o título e a permanência na Série A. Durante as 38 rodadas, com partidas de ida e volta, a posição dos times na tabela irá variar de acordo com os pontos acumulados. Vence quem tiver ocupar o topo e os quatro últimos times serão rebaixados.
Confira, abaixo, tudo o que você precisa saber para a estreia do campeonato.
Brasileirão Série A 2026 estreia: jogos da semana
Pela primeira vez na história, o Brasileirão começará em janeiro. O torneio atual também atinge outro marco: com 308 dias de duração, é a edição mais extensa já registrada.
Em decorrência da Copa do Mundo 2026, campeonato sofrerá uma pausa após a 18ª rodada, marcada para maio, e retornará apenas em julho.
A primeira rodada do torneio acontece hoje, 28 de fevereiro, e continua no dia seguinte, 29. Confira as datas, horários e estádios dos jogos de estreia:
1ª rodada
(28/01)
- Atlético-MG x Palmeiras – 19:00 (Arena MRV)
- Internacional x Athletico-PR – 19:00 (Beira-Rio)
- Coritiba x Red Bull Bragantino – 19:00 (Couto Pereira)
- Vitória x Remo – 19:00 (Barradão)
- Fluminense x Grêmio – 19:30 (Maracanã)
- Corinthians x Bahia – 20:00 (Vila Belmiro)
- Chapecoense x Santos – 20:00 (Arena Condá)
- São Paulo x Flamengo – 21:30 (Morumbis)
(29/01)
- Mirassol x Vasco – 20:00 (Maião)
- Botafogo x Cruzeiro – 21:30 (Nilton Santos)
Brasileirão 2026: novidades no regulamento
Além do prêmio, que ainda não foi divulgado, e a possível permanência na série A, o torneio garante também vagas para a Libertadores 2027. Nessa edição, serão apenas cinco vagas, e não seis, dividas em:
- quatro vagas diretas
- uma para a frase preliminar
Outra mudança feita foi no limite de partidas para que jogadores sejam transferidos de clubes. Antes, o atleta precisava ter participado no máximo de seis jogos, agora, o limite passa a ser 12.
O impedimento semiautomático também é uma novidade, que foi adotado pela CBF a partir de 2026. Em um sistema de câmeras instaladas ao redor do campo e sensores dentro da bola, o VAR estará mais preciso durante a temporada.
Brasileirão 2026: tabela de jogos completa na Série A
Confira, a seguir, todos os jogos da Série A no Campeonato Brasileiro de 2026:
1ª rodada (28/01)
- Fluminense x Grêmio
- Botafogo x Cruzeiro
- São Paulo x Flamengo
- Corinthians x Bahia
- Mirassol x Vasco
- Atlético-MG x Palmeiras
- Internacional x Athletico-PR
- Coritiba x Red Bull Bragantino
- Vitória x Remo
- Chapecoense x Santos
2ª rodada (04/02)
- Flamengo x Internacional
- Vasco x Chapecoense
- Santos x São Paulo
- Palmeiras x Vitória
- Red Bull Bragantino x Atlético-MG
- Cruzeiro x Coritiba
- Grêmio x Botafogo
- Athletico-PR x Corinthians
- Bahia x Fluminense
- Remo x Mirassol
3ª rodada (11/02)
- Fluminense x Botafogo
- Vasco x Bahia
- São Paulo x Grêmio
- Corinthians x Red Bull Bragantino
- Mirassol x Cruzeiro
- Atlético-MG x Remo
- Internacional x Palmeiras
- Athletico-PR x Santos
- Vitória x Flamengo
- Chapecoense x Coritiba
4ª rodada (25/02)
- Flamengo x Mirassol
- Botafogo x Vitória
- Santos x Vasco
- Palmeiras x Fluminense
- Red Bull Bragantino x Athletico-PR
- Cruzeiro x Corinthians
- Grêmio x Atlético-MG
- Coritiba x São Paulo
- Bahia x Chapecoense
- Remo x Internacional
5ª rodada (11/03)
- Flamengo x Cruzeiro
- Vasco x Palmeiras
- São Paulo x Chapecoense
- Corinthians x Coritiba
- Mirassol x Santos
- Atlético-MG x Internacional
- Grêmio x Red Bull Bragantino
- Athletico-PR x Botafogo
- Bahia x Vitória
- Remo x Fluminense
6ª rodada (15/03)
- Fluminense x Athletico-PR
- Botafogo x Flamengo
- Santos x Corinthians
- Palmeiras x Mirassol
- Red Bull Bragantino x São Paulo
- Cruzeiro x Vasco
- Internacional x Bahia
- Coritiba x Remo
- Vitória x Atlético-MG
- Chapecoense x Grêmio
7ª rodada (18/03)
- Flamengo x Remo
- Vasco x Fluminense
- Santos x Internacional
- Palmeiras x Botafogo
- Mirassol x Coritiba
- Atlético-MG x São Paulo
- Grêmio x Vitória
- Athletico-PR x Cruzeiro
- Bahia x Red Bull Bragantino
- Chapecoense x Corinthians
8ª rodada (22/03)
- Fluminense x Atlético-MG
- Vasco x Grêmio
- São Paulo x Palmeiras
- Corinthians x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Botafogo
- Cruzeiro x Santos
- Internacional x Chapecoense
- Athletico-PR x Coritiba
- Vitória x Mirassol
- Remo x Bahia
9ª rodada (01/04)
- Fluminense x Corinthians
- Botafogo x Mirassol
- Santos x Remo
- Palmeiras x Grêmio
- Red Bull Bragantino x Flamengo
- Cruzeiro x Vitória
- Internacional x São Paulo
- Coritiba x Vasco
- Bahia x Athletico-PR
- Chapecoense x Atlético-MG
10ª rodada (05/04)
- Flamengo x Santos
- Vasco x Botafogo
- São Paulo x Cruzeiro
- Corinthians x Internacional
- Mirassol x Red Bull Bragantino
- Atlético-MG x Athletico-PR
- Grêmio x Remo
- Coritiba x Fluminense
- Bahia x Palmeiras
- Chapecoense x Vitória
11ª rodada (12/04)
- Fluminense x Flamengo
- Botafogo x Coritiba
- Santos x Atlético-MG
- Corinthians x Palmeiras
- Mirassol x Bahia
- Cruzeiro x Red Bull Bragantino
- Internacional x Grêmio
- Athletico-PR x Chapecoense
- Vitória x São Paulo
- Remo x Vasco
12ª rodada (19/04)
- Flamengo x Bahia
- Vasco x São Paulo
- Santos x Fluminense
- Palmeiras x Athletico-PR
- Red Bull Bragantino x Remo
- Cruzeiro x Grêmio
- Internacional x Mirassol
- Coritiba x Atlético-MG
- Vitória x Corinthians
- Chapecoense x Botafogo
13ª rodada (25/04)
- Fluminense x Chapecoense
- Botafogo x Internacional
- São Paulo x Mirassol
- Corinthians x Vasco
- Red Bull Bragantino x Palmeiras
- Atlético-MG x Flamengo
- Grêmio x Coritiba
- Athletico-PR x Vitória
- Bahia x Santos
- Remo x Cruzeiro
14ª rodada (03/05)
- Flamengo x Vasco
- Botafogo x Remo
- São Paulo x Bahia
- Palmeiras x Santos
- Mirassol x Corinthians
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Internacional x Fluminense
- Athletico-PR x Grêmio
- Vitória x Coritiba
- Chapecoense x Red Bull Bragantino
15ª rodada (10/05)
- Fluminense x Vitória
- Vasco x Athletico-PR
- Santos x Red Bull Bragantino
- Corinthians x São Paulo
- Mirassol x Chapecoense
- Atlético-MG x Botafogo
- Grêmio x Flamengo
- Coritiba x Internacional
- Bahia x Cruzeiro
- Remo x Palmeiras
16ª rodada (17/05)
- Fluminense x São Paulo
- Botafogo x Corinthians
- Santos x Coritiba
- Palmeiras x Cruzeiro
- Red Bull Bragantino x Vitória
- Atlético-MG x Mirassol
- Internacional x Vasco
- Athletico-PR x Flamengo
- Bahia x Grêmio
- Chapecoense x Remo
17ª rodada (24/05)
- Flamengo x Palmeiras
- Vasco x Red Bull Bragantino
- São Paulo x Botafogo
- Corinthians x Atlético-MG
- Mirassol x Fluminense
- Cruzeiro x Chapecoense
- Grêmio x Santos
- Coritiba x Bahia
- Vitória x Internacional
- Remo x Athletico-PR
18ª rodada (31/05)
- Flamengo x Coritiba
- Vasco x Atlético-MG
- Santos x Vitória
- Palmeiras x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Internacional
- Cruzeiro x Fluminense
- Grêmio x Corinthians
- Athletico-PR x Mirassol
- Bahia x Botafogo
- Remo x São Paulo
19ª rodada (22/07)
- Fluminense x Red Bull Bragantino
- Botafogo x Santos
- São Paulo x Athletico-PR
- Corinthians x Remo
- Mirassol x Grêmio
- Atlético-MG x Bahia
- Internacional x Cruzeiro
- Coritiba x Palmeiras
- Vitória x Vasco
- Chapecoense x Flamengo
20ª rodada (26/07)
- Flamengo x São Paulo
- Vasco x Mirassol
- Santos x Chapecoense
- Palmeiras x Atlético-MG
- Red Bull Bragantino x Coritiba
- Cruzeiro x Botafogo
- Grêmio x Fluminense
- Athletico-PR x Internacional
- Bahia x Corinthians
- Remo x Vitória
21ª rodada (29/07)
- Fluminense x Bahia
- Botafogo x Grêmio
- São Paulo x Santos
- Corinthians x Athletico-PR
- Mirassol x Remo
- Atlético-MG x Red Bull Bragantino
- Internacional x Flamengo
- Coritiba x Cruzeiro
- Vitória x Palmeiras
- Chapecoense x Vasco
22ª rodada (09/08)
- Flamengo x Vitória
- Botafogo x Fluminense
- Santos x Athletico-PR
- Palmeiras x Internacional
- Red Bull Bragantino x Corinthians
- Cruzeiro x Mirassol
- Grêmio x São Paulo
- Coritiba x Chapecoense
- Bahia x Vasco
- Remo x Atlético-MG
23ª rodada (16/08)
- Fluminense x Palmeiras
- Vasco x Santos
- São Paulo x Coritiba
- Corinthians x Cruzeiro
- Mirassol x Flamengo
- Atlético-MG x Grêmio
- Internacional x Remo
- Athletico-PR x Red Bull Bragantino
- Vitória x Botafogo
- Chapecoense x Bahia
24ª rodada (23/08)
- Fluminense x Remo
- Botafogo x Athletico-PR
- Santos x Mirassol
- Palmeiras x Vasco
- Red Bull Bragantino x Grêmio
- Cruzeiro x Flamengo
- Internacional x Atlético-MG
- Coritiba x Corinthians
- Vitória x Bahia
- Chapecoense x São Paulo
25ª rodada (30/08)
- Flamengo x Botafogo
- Vasco x Cruzeiro
- São Paulo x Red Bull Bragantino
- Corinthians x Santos
- Mirassol x Palmeiras
- Atlético-MG x Vitória
- Grêmio x Chapecoense
- Athletico-PR x Fluminense
- Bahia x Internacional
- Remo x Coritiba
26ª rodada (06/09)
- Fluminense x Vasco
- Botafogo x Palmeiras
- São Paulo x Atlético-MG
- Corinthians x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Cruzeiro x Athletico-PR
- Internacional x Santos
- Coritiba x Mirassol
- Vitória x Grêmio
- Remo x Flamengo
27ª rodada (13/09)
- Flamengo x Corinthians
- Botafogo x Red Bull Bragantino
- Santos x Cruzeiro
- Palmeiras x São Paulo
- Mirassol x Vitória
- Atlético-MG x Fluminense
- Grêmio x Vasco
- Coritiba x Athletico-PR
- Bahia x Remo
- Chapecoense x Internacional
28ª rodada (20/09)
- Flamengo x Red Bull Bragantino
- Vasco x Coritiba
- São Paulo x Internacional
- Corinthians x Fluminense
- Mirassol x Botafogo
- Atlético-MG x Chapecoense
- Grêmio x Palmeiras
- Athletico-PR x Bahia
- Vitória x Cruzeiro
- Remo x Santos
29ª rodada (07/10)
- Fluminense x Coritiba
- Botafogo x Vasco
- Santos x Flamengo
- Palmeiras x Bahia
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Cruzeiro x São Paulo
- Internacional x Corinthians
- Athletico-PR x Atlético-MG
- Vitória x Chapecoense
- Remo x Grêmio
30ª rodada (11/10)
- Flamengo x Fluminense
- Vasco x Remo
- São Paulo x Vitória
- Palmeiras x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Cruzeiro
- Atlético-MG x Santos
- Grêmio x Internacional
- Coritiba x Botafogo
- Bahia x Mirassol
- Chapecoense x Athletico-PR
31ª rodada (18/10)
- Fluminense x Santos
- Botafogo x Chapecoense
- São Paulo x Vasco
- Corinthians x Vitória
- Mirassol x Internacional
- Atlético-MG x Coritiba
- Grêmio x Cruzeiro
- Athletico-PR x Palmeiras
- Bahia x Flamengo
- Remo x Red Bull Bragantino
32ª rodada (25/10)
- Flamengo x Atlético-MG
- Vasco x Corinthians
- Santos x Bahia
- Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Mirassol x São Paulo
- Cruzeiro x Remo
- Internacional x Botafogo
- Coritiba x Grêmio
- Vitória x Athletico-PR
- Chapecoense x Fluminense
33ª rodada (28/10)
- Fluminense x Internacional
- Vasco x Flamengo
- Santos x Palmeiras
- Corinthians x Mirassol
- Red Bull Bragantino x Chapecoense
- Atlético-MG x Cruzeiro
- Grêmio x Athletico-PR
- Coritiba x Vitória
- Bahia x São Paulo
34ª rodada (04/11)
- Remo x Botafogo
- Flamengo x Grêmio
- Botafogo x Atlético-MG
- São Paulo x Corinthians
- Palmeiras x Remo
- Red Bull Bragantino x Santos
- Cruzeiro x Bahia
- Internacional x Coritiba
- Athletico-PR x Vasco
- Vitória x Fluminense
- Chapecoense x Mirassol
35ª rodada (18/11)
- Flamengo x Athletico-PR
- Vasco x Internacional
- São Paulo x Fluminense
- Corinthians x Botafogo
- Mirassol x Atlético-MG
- Cruzeiro x Palmeiras
- Grêmio x Bahia
- Coritiba x Santos
- Vitória x Red Bull Bragantino
- Remo x Chapecoense
36ª rodada (22/11)
- Fluminense x Mirassol
- Botafogo x São Paulo
- Santos x Grêmio
- Palmeiras x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Vasco
- Atlético-MG x Corinthians
- Internacional x Vitória
- Athletico-PR x Remo
- Bahia x Coritiba
- Chapecoense x Cruzeiro
37ª rodada (29/11)
- Fluminense x Cruzeiro
- Botafogo x Bahia
- São Paulo x Remo
- Corinthians x Grêmio
- Mirassol x Athletico-PR
- Atlético-MG x Vasco
- Internacional x Red Bull Bragantino
- Coritiba x Flamengo
- Vitória x Santos
- Chapecoense x Palmeiras
38ª rodada (02/12)
- Flamengo x Chapecoense
- Vasco x Vitória
- Santos x Botafogo
- Palmeiras x Coritiba
- Red Bull Bragantino x Fluminense
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Athletico-PR x São Paulo