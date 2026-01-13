CBF detalha primeiras rodadas do Brasileirão; veja

Primeira rodada terá oito jogos no dia 28 de janeiro, uma quarta, e termina com dois compromissos na quinta (29); veja mais detalhes

A espera está, enfim, terminando, torcedor! Afinal, a CBF divulgou nesta terça-feira (13/1) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas do Brasileirão 2026, que começará ineditamente neste mês de janeiro. Dessa forma, a entidade informa sobre datas, locais, e horários das partidas iniciais do principal torneio do país.

O Brasileirão, aliás, começará no dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, recebendo oito jogos. Um deles será do atual campeão Flamengo, que visita o São Paulo, no Morumbis. Já na quinta (29/1), a rodada terá sequência, então, com outros dois compromissos.