Brasileirão 2026 será disputado a partir de janeiro; confira as mudanças da CBF

Competição terá início no dia 28 de janeiro e terá uma pausa no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo, nos EUA, México e Canadá / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1), mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro para 2026. Assim, o Campeonato Brasileiro terá início no dia 28 de janeiro e irá até 2 de dezembro. Vale lembrar que a próxima temporada terá a disputa da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. O principal objetivo da entidade é que a primeira divisão seja disputada durante todo o calendário para aumentar o recesso dos jogadores e melhorar o produto e o espetáculo dentro de campo.

Dessa forma, haverá semanas com um jogo do Estadual no meio da semana e uma rodada do Brasileirão no fim de semana. Por outro lado, o calendário irá respeitar os momentos decisivos dos Estaduais, com uma semana livre para as decisões. Além disso, o Brasileirão terá uma pausa de cinco semanas durante a Copa do Mundo de 2026, entre a primeira semana de junho e a segunda semana de julho. Isso porque o Mundial de seleções começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. De acordo com o cronograma, todos os os clubes da Série A também estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem, que também terá novo formato, ao passar de 92 para 126 clubes.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar