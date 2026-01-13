Sabe quantos jogadores fizeram 100 gols no Brasileirão?Lista levantada pela CBF tem nomes históricos que atingiram marca centenária; veja também maiores artilheiros dos pontos corridos
O Brasileirão está batendo à porta, já que se inicia no dia 28 de janeiro. E uma forma de antecipar o principal torneio de liga da América do Sul é relembrando de seus principais artilheiros. Afinal, você sabe quantos jogadores já marcaram mais de 100 gols, somando todos os formatos do Campeonato Brasileiro?
A CBF, através de seu site oficial, nesta terça-feira (13/1), respondeu tal pergunta. São 18 os atletas que superaram a marca centenária, sendo Roberto Dinamite o artilheiro máximo, com 190. Não à toa, leva o nome do prêmio entregue ao goleador de cada temporada do Brasileirão desde 2023, ano de sua morte. Em 2025, Kaio Jorge, do Cruzeiro, levou o troféu para casa.
Além deles, outros grandes nomes atingiram e superaram os 100 gols, como Pelé, Zico, Romário, entre outros (veja lista completa abaixo). Outra curiosidade levantada pela CBF é a artilharia dos pontos corridos. Ou seja, das edições de 2003 em diante do Brasileirão. O líder de tal lista, aliás, é Fred, com 158 gols. Gabigol, com 119, é mais próximo dentre os jogadores em atividade.
Lista dos maiores artilheiros dos pontos corridos (2003 – 2025)
9º – Luciano e Luis Fabiano – 85 gols
8º – Rafael Moura – 95 gols
7º – Borges – 99 gols
6º – Alecsandro – 101 gols
5º – Paulo Baier – 105 gols
4º – Wellington Paulista – 109 gols
3º – Gabigol – 119 gols
2º – Diego Souza – 130 gols
1º – Fred – 158 gols
Agora, a lista dos maiores artilheiros do Brasileirão (1937 – 2025)
17º – Pelé e Evair – 101 gols
16º – Kleber Pereira – 102 gols
15º – Alecsandro – 105 gols
14º – Paulo Baier – 107 gols
13º – Wellington Paulista – 109 gols
12º – Luis Fabiano – 116 gols
11º – Gabigol – 119 gols
10º – Wasghinton – 126 gols
8º – Serginho Chulapa e Dario – 127 gols
7º – Túlio Maravilha – 129 gols
6º – Diego Souza – 130 gols
5º – Zico – 135 gols
4º – Edmundo- 153 gols
3º – Romário – 154 gols
2º – Fred – 158 gols
1º – Roberto Dinamite – 190 gols
