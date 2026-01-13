Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sabe quantos jogadores fizeram 100 gols no Brasileirão?

Lista levantada pela CBF tem nomes históricos que atingiram marca centenária; veja também maiores artilheiros dos pontos corridos
O Brasileirão está batendo à porta, já que se inicia no dia 28 de janeiro. E uma forma de antecipar o principal torneio de liga da América do Sul é relembrando de seus principais artilheiros. Afinal, você sabe quantos jogadores já marcaram mais de 100 gols, somando todos os formatos do Campeonato Brasileiro?

A CBF, através de seu site oficial, nesta terça-feira (13/1), respondeu tal pergunta. São 18 os atletas que superaram a marca centenária, sendo Roberto Dinamite o artilheiro máximo, com 190. Não à toa, leva o nome do prêmio entregue ao goleador de cada temporada do Brasileirão desde 2023, ano de sua morte. Em 2025, Kaio Jorge, do Cruzeiro, levou o troféu para casa.

Além deles, outros grandes nomes atingiram e superaram os 100 gols, como Pelé, Zico, Romário, entre outros (veja lista completa abaixo). Outra curiosidade levantada pela CBF é a artilharia dos pontos corridos. Ou seja, das edições de 2003 em diante do Brasileirão. O líder de tal lista, aliás, é Fred, com 158 gols. Gabigol, com 119, é mais próximo dentre os jogadores em atividade.

Lista dos maiores artilheiros dos pontos corridos (2003 – 2025)

9º – Luciano e Luis Fabiano – 85 gols

8º – Rafael Moura – 95 gols

7º – Borges – 99 gols

6º – Alecsandro – 101 gols

5º – Paulo Baier – 105 gols

4º – Wellington Paulista – 109 gols

3º – Gabigol – 119 gols

2º – Diego Souza – 130 gols

1º – Fred – 158 gols

Agora, a lista dos maiores artilheiros do Brasileirão (1937 – 2025)

17º – Pelé e Evair – 101 gols

16º – Kleber Pereira – 102 gols

15º – Alecsandro – 105 gols

14º – Paulo Baier – 107 gols

13º – Wellington Paulista – 109 gols

12º – Luis Fabiano – 116 gols

11º – Gabigol – 119 gols

10º – Wasghinton – 126 gols

8º – Serginho Chulapa e Dario – 127 gols

7º – Túlio Maravilha – 129 gols

6º – Diego Souza – 130 gols

5º – Zico – 135 gols

4º – Edmundo- 153 gols

3º – Romário – 154 gols

2º – Fred – 158 gols

1º – Roberto Dinamite – 190 gols

