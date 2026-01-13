Sabe quantos jogadores fizeram 100 gols no Brasileirão?

O Brasileirão está batendo à porta, já que se inicia no dia 28 de janeiro. E uma forma de antecipar o principal torneio de liga da América do Sul é relembrando de seus principais artilheiros. Afinal, você sabe quantos jogadores já marcaram mais de 100 gols, somando todos os formatos do Campeonato Brasileiro?

A CBF, através de seu site oficial, nesta terça-feira (13/1), respondeu tal pergunta. São 18 os atletas que superaram a marca centenária, sendo Roberto Dinamite o artilheiro máximo, com 190. Não à toa, leva o nome do prêmio entregue ao goleador de cada temporada do Brasileirão desde 2023, ano de sua morte. Em 2025, Kaio Jorge, do Cruzeiro, levou o troféu para casa.