Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Estêvão no jogo Palmeiras x Botafogo, no Lincoln Financial Field, pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Um confronto que já valeu taça vai definir um dos semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, 4, a partir das 22 horas (de Fortaleza), Palmeiras e Chelsea, da Inglaterra, medem forças no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final da competição em mais um duelo entre brasileiros e europeus e com sabor de revanche para o Verdão, que sofre com desfalques. O reencontro vale vaga entre as quatro melhores equipes do planeta, para enfrentar Fluminense ou Al-Hilal, da Arábia Saudita, na próxima terça-feira, 8, às 17 horas (de Fortaleza), no MetLife Stadium, em Nova York. Desta vez, o Palmeiras quer despachar os ingleses para seguir nos Estados Unidos em busca de uma nova final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: como chega o Verdão Para isso, porém, o time de Abel Ferreira precisará superar três baixas importantes no time titular. Além do zagueiro Murilo, que sofreu lesão que o tirou da competição, o Porco tem outros dois desfalques no sistema defensivo: o paraguaio Gustavo Gómez e o uruguaio Piquerez, ambos suspensos. O posto de Murilo já havia sido ocupado por Bruno Fuchs, que teve atuação segura diante do Botafogo, nas oitavas de final. Sem o capitão Gómez, Micael entra na zaga, enquanto Vanderlan assume a lateral esquerda. Sem a dupla, o goleiro Weverton será o único remanescente entre os titulares da decisão do Mundial de 2021. Paulinho, autor do gol da classificação contra o Glorioso, tem tido a carga controlada nos trabalhos e será opção no banco de reservas. Apesar das críticas, Vitor Roque deve seguir como dono do posto de homem de referência no ataque, levando a melhor na disputa com Flaco López. Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: como chegam os Blues Do lado do Chelsea, o técnico Enzo Maresca não terá o meio-campista colombiano Moisés Caicedo, suspenso. Em contrapartida, Nicolas Jackson retorna depois de punição disciplinar. Os Blues também já poderão contar com o reforço do atacante brasileiro João Pedro, contratado nesta semana por R$ 415 milhões junto ao Brighton, também da Inglaterra.

​ Os europeus apostam as fichas no jovem quatro ofensivo formado pelo português Pedro Neto (25 anos), pelo argentino Enzo Fernández (24 anos) e pelos britânicos Palmer (23 anos) e Liam Delap (22 anos). Hoje adversário, Estêvão, de apenas 18 anos, vai se juntar ao elenco do Chelsea logo após a competição, dando sequência ao projeto do clube inglês de apostar em nomes de qualidade ainda em idade baixa. Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: retrospecto As duas equipes duelaram na grande final do Mundial de Clubes de 2021 — no formato antigo da competição, agora chamada de Copa Intercontinental —, em fevereiro de 2022. Os paulistas conseguiram resistir até a prorrogação, mas tomaram gol de pênalti nos minutos finais e acabaram com o vice-campeonato. Palmeiras e Chelsea-ING se enfrentaram durante a final do Mundial de Clubes da Fifa 2021 Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: as campanhas dos times Na trajetória até as quartas de final, o Palmeiras empatou com Porto-POR e Inter Miami-EUA e bateu o Al Ahly-EGI, ficando na liderança do Grupo A. Nas oitavas, levou a melhor no duelo brasileiro com o Botafogo. Já o Chelsea venceu Los Angeles FC-EUA e Espérance-TUN e perdeu para o Flamengo, encerrando a primeira fase na segunda posição da chave D. Nas oitavas, goleou o Benfica-POR por 4 a 1. Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: análise de Mateus Moura "O Palmeiras chega com moral elevado após um jogo acirrado contra o Botafogo, mas com desfalques importantes na equipe, sobretudo no sistema defensivo. O Chelsea, embora tenha o teórico favoritismo na partida, não tem tido atuações de grande destaque no torneio. A derrota do time inglês para o Flamengo, em que foi totalmente dominado, mostra que o Verdão pode, sim, conseguir a classificação à semifinal", opina o jornalista do Esportes O POVO. Palmeiras x Chelsea pelo Mundial: prováveis escalações Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque. Téc: Abel Ferreira