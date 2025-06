Palmeiras joga bem, mas não sai do empate com o Porto na estreia do Mundial de Clubes

Próximo compromisso do Verdão no torneio acontecerá na quinta-feira, 19, diante do Al Ahly, às 13 horas (de Brasília)

O Palmeiras até fez boa atuação na sua estreia no Mundial de Clubes, mas ficou no empate com o Porto neste domingo, 25. No MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), os times empataram sem gols em jogo da primeira rodada do Grupo A da competição.

Palmeiras 0x0 Porto: o jogo

No primeiro duelo entre brasileiros e europeus na nova competição da Fifa, foi o time tupiniquim quem tomou as rédeas. Treinado pelo português Abel Ferreira, o Porco apresentou boa organização tática e qualidade técnica como cartão de boas-vindas.

Dona da posse de bola, a equipe alviverde agitou as arquibancadas logo aos 4 minutos, quando Maurício passou para Estêvão, sozinho na área, finalizar. O chute, no entanto, passou por cima da meta do goleiro Cláudio Ramos. Embalado com os primeiros movimentos do confronto, o Verdão seguiu investindo em jogadas com Piquerez, Felipe Anderson, Richard Ríos e Estêvão.

O Porto, incomodado com o rumo que a partida ia tomando, começou a flertar com o ataque também e chegou com perigo aos 13. Na oportunidade, Rodrigo Mora fez jogada pela esquerda, passou por Felipe Anderson e chutou rasteiro tirando tinta da trave de Weverton. Quatro minutos depois, mais uma chegada do Dragão após cobrança de falta de Varela e disputa pelo alto de Felipe Anderson e Martim Fernandes. O arqueiro palmeirense, por sua vez, mandou para fora.

Após sofrer um pouco na marcação, o Palmeiras voltou a criar boas chances com Vitor Roque e Maurício, respectivamente. Em resposta, o time português chegou com Samu, que, em jogada individual, deixou a marcação para trás e obrigou Weverton a fazer defesa providencial.