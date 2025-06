Em jogo com paralisação, Palmeiras vence Al Ahly e se aproxima das oitavas do Mundial

Os gols da partida foram anotados por Abou Ali, contra, e Flaco López. Todos foram no segundo tempo. O time paulista volta a campo na segunda-feira, 23, às 22 horas, contra o Inter Mami, equipe do craque argentino Lionel Messi. Um triunfo paulista classifica o clube às oitavas de final.

A classificação alviverde ficou próxima. O Palmeiras venceu a equipe do Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, nesta quinta-feira, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto foi válido pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes.

Palmeiras 2x0 Al Ahly - O jogo

Sob um calor intenso, Palmeiras e Al Ahly fizeram um primeiro tempo de poucas emoções, marcado mais pelas dificuldades impostas pelas condições climáticas do que por lances de perigo. A forte temperatura comprometeu o rendimento físico das duas equipes, que encontraram dificuldades para manter intensidade ao longo dos 45 minutos iniciais. Ainda assim, o Verdão conseguiu construir a principal chance de gol da etapa.

Aos 17 minutos, Estêvão mostrou mais uma vez por que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Em jogada individual pela direita, o atacante limpou a marcação com categoria, invadiu a área e finalizou com precisão no contrapé do goleiro egípcio. A bola passou muito perto da trave, arrancando suspiros da torcida alviverde presente no estádio.

O jogo seguiu com poucas finalizações, e o lance mais polêmico ocorreu aos 36 minutos. Raphael Veiga foi expulso após um carrinho duro no meio de campo. A arbitragem, no entanto, foi chamada ao VAR e, após análise das imagens, reverteu a decisão, trocando o vermelho direto por um cartão amarelo, para alívio do time brasileiro.