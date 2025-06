Palmeiras empata com Inter Miami e vai enfrentar Botafogo nas oitavas do Mundial de Clubes

Em um Mundial de Clubes em que a previsibilidade não tem entrado em campo, mais uma classificação brasileira foi alcançada com enredo capaz de superar as expectativas. Na noite desta segunda-feira, 23, o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou em 2 a 2 com o Inter Miami, de Javier Mascherano. Os gols da equipe norte-americana foram marcados por Allende e Luís Suárez, e sacramentavam a liderança do Grupo A para o time de Lionel Messi até a reta final do segundo tempo, quando então Paulinho e Maurício construíram a igualdade no marcador.

Com o empate, o Verdão avançou para as oitavas de final do torneio por conta própria, dispensando a necessidade de ajuda do Al Ahly no outro jogo da chave. Quando em desvantagem, o Porco era refém do empate em 4 a 4 dos egípcios com o Porto.